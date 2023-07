El calvario que viven colombianos que quedaron atrapados en India, tienen un hijo con parálisis cerebral

Una familia colombiana viajó a la India, con el propósito de tratar la condición de parálisis cerebral que parece uno de sus hijos. En medio de su intento por tratar la delicada condición del niño, la familia se quedó atrapada en la India y ahora luchan para regresar a Colombia.

La familia viajó con la abuela, quien está a cargo de cuidar permanentemente la condición del menor. - Foto: Getty Images

El caso fue reportado por Noticias Caracol y muestra la lucha de una familia por darle a su hijo mejores condiciones de vida en sus primeros años, que son importantes en el desarrollo de la enfermedad.

El caso

“Está diagnosticado con parálisis cerebral. Esto le impide que el músculo que controla la respiración y deglución funcione, por eso tiene una traqueotomía y un botón de gastrostomía por el que come”, afirma Édgar Nieto a Caracol Noticias.

Imagen de referencia. “Acá hay un tratamiento que ha mostrado avances en personas con parálisis cerebral”, cuenta su padre. - Foto: Getty Images

Nieto es el papá de Daniel, de apenas un año de vida, y afirma que el viaje a la India lo realizaron considerando que:“acá hay un tratamiento que ha mostrado avances en personas con parálisis cerebral”, sin embargo, el desplazamiento hasta allá no fue nada fácil, considerando que Daniel necesita de cuidados especiales.

El viaje

Considerando que la condición de Daniel requiere permanente cuidado, la familia decidió llevar a cabo el viaje en compañía de la abuela, quien está a cargo de cuidar de su nieto permanentemente.

“El niño no puede llorar. Todo sale por la cánula y no usa cuerdas vocales. Si nos quedamos dormidos corre el riesgo de que se ahogue con su propia sangre, como ya nos pasó una vez”, explica su padre.

Con el paso de los días se les ha agotado el dinero, así como las provisiones médicas que necesitan para mantener a su hijo con vida. - Foto: Getty Images

La salud de Daniel efectivamente comenzó a mejorar con el tratamiento; sin embargo, antes de su regreso tuvo una crisis y al final perdieron las reservas de vuelo con las que contaban para regresar en junio.

Finalmente, el día 2 de julio la familia estaba lista para regresar a Colombia; sin embargo, no les permitieron abordar el avión y Daniel, en medio de la cancelación inesperada, empezó a tener de nuevo una crisis y su salud se deterioró: “El día que no nos dejaron volar nos sacaron del aeropuerto a las 3 de la mañana, esto hizo que Daniel se enfermara”, explica su padre al medio mencionado.

En la India

Actualmente, la familia se encuentra aún en el país asiático, pero dada la condición del niño, no pueden permanecer allí de forma indefinida.

Con el paso de los días se les ha agotado el dinero, así como las provisiones médicas que necesitan para mantener a su hijo con vida.

“Haciendo inventario de los insumos que necesita Daniel, creemos que no tiene ni para cuatro días. Él come por un botón en el estómago y nosotros le pasamos el alimento por jeringas que aquí no venden. No tenemos cómo comprarlas”, explica su papá.

El pasado martes, 4 de julio, en la madrugada, tenían programado de nuevo el viaje; sin embargo, no fue posible, por otra complicación de salud del menor.