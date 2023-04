El castigo que tendría Jack Teixeira por filtrar los documentos del Pentágono

- Foto: via REUTERS

Los archivos detallan la evaluación estadounidense de la guerra en Ucrania y datos sobre el estado de las fuerzas rusas, así como material sensible sobre Canadá, China, Israel o Corea del Sur.

- Foto: via REUTERS

Un juez imputó este viernes formalmente al principal sospechoso de la filtración de documentos secretos del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Jack Teixeira, acusado de varios cargos por extraer y difundir información teóricamente confidencial.

En concreto, el juez le acusa de posesión y transmisión no autorizadas de información relativa a Defensa, así como de la extracción no autorizada de esta documentación. La próxima vista se fijó para el próximo miércoles, según la cadena estadounidense CNN.

En la comparecencia de este viernes, celebrada en Boston, Teixeira no tuvo que presentar ninguna declaración relativa a su posible culpabilidad. El acusado se limitó a responder en voz baja cuando el juez le notificaba de sus derechos.

Esta imagen tomada de un video proporcionado por WCVB-TV muestra a Jack Teixeira, en camiseta y pantalones cortos, siendo detenido por agentes tácticos armados el jueves 13 de abril de 2023 en Dighton, Massachusetts. - Foto: WCVB-TV vía AP

En un momento de la vista, un hombre gritó “Te quiero, Jack” desde la parte de atrás de la sala, a lo que el sospechoso, de 21 años, respondió sin girarse: “También a ti, papá”.

El FBI detuvo a Teixeira el jueves, después de que todas las pistas apuntasen a este miembro de la Guardia Nacional Aérea de Masachusets como responsable de una filtración que ha vuelto a poner en evidencia el control de los documentos secretos en Estados Unidos.

El joven comenzó a publicar los documentos en un chat de Discord, pero su alcance se disparó en marzo, cuando un usuario difundió los papeles en otros grupos con más miembros. Los archivos detallan la evaluación estadounidense de la guerra en Ucrania y datos sobre el estado de las fuerzas rusas, así como material sensible sobre Canadá, China, Israel o Corea del Sur.

La denuncia penal contra Jack Teixeira el viernes 14 de abril de 2023, en Massachusetts. Texeira está acusado de filtrar documentos del gobierno altamente confidenciales. (AP Foto/Jon Elswick) - Foto: AP

Teixeira podría enfrentar una pena de hasta 15 años de prisión en caso de que sea hallado culpable de los cargos imputados.

El joven de 21 años, originario de la pequeña ciudad de Dighton, en el sur de Massachusetts, se enlistó en la Guardia Nacional de la Fuerza Aérea en septiembre de 2019.

Según documentos judiciales que citan registros del gobierno, Teixeira alcanzó el rango de aviador de primera clase (el tercero más bajo para el personal alistado de la fuerza aérea) en mayo de 2022.

Es un experto en comunicación y tecnología destacado en la base de la Guardia Nacional Aérea de Otis, en Cape Cod, a unos 110 kilómetros al sur de Boston. En febrero de este año, Texeira era oficial de operaciones de ciberdefensa, dijo un agente del FBI en una declaración jurada difundida el viernes.

Jack Teixeira, miembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts, derecha, comparece en una corte federal el viernes 14 de abril de 2023, en Boston. (Margaret Small vía AP) - Foto: AP

Según el agente especial Patrick Lueckenhoff, “como era requerido para su cargo, Teixeira disponía de una autorización de seguridad de alto secreto que le fue concedida en 2021″.

Además de esta autorización, Teixeira también mantenía “acceso sensible compartimentado (SCI en inglés) a otros programas altamente clasificados”.

SCI es información con altas restricciones. Para acceder a ella, Teixeira debió haber aceptado “proteger correctamente” la información y no revelarla a personas sin acceso privilegiado.

También debe haberse comprometido a no sacarla de “instalaciones de almacenamiento no autorizadas” o guardarla en “lugares no autorizados”, señala la declaración jurada.

Familiares de Jack Teixeira, miembro de la Guardia Nacional de la Fuerza Aérea de EE. UU. sospechoso de filtrar documentos estadounidenses altamente clasificados, abandonan el juzgado federal en Boston, Massachusetts, EE. UU., el 14 de abril de 2023. REUTERS/Lauren Owen Lambert - Foto: REUTERS

La acusación asegura que Teixeira comenzó a postear información clasificada en un chat grupal de la plataforma en línea Discord alrededor de diciembre del año pasado.

El objetivo del grupo era el de “discutir asuntos geopolíticos y guerras actuales e históricas”.

Teixeira es acusado de publicar primero, párrafos de textos de los documentos clasificados antes de comenzar a postear fotografías de los mismos.

*Con información de AFP y Europa Press.