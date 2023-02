El mundo registra una disminución de casos de viruela del mono, según la OMS

La emergencia en el mundo por el brote de viruela del mono fue disminuyendo en los últimos meses de 2020, sin embargo, la alerta se mantuvo por parte de autoridades mundiales en salud, así como en varios de los estados que más afectación tuvieron a causa de esta enfermedad.

Sin embargo, este 9 de febrero, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó durante la cuarta reunión del Comité de Emergencias del RSI, sobre la reducción “sostenida” de los contagios de viruela del mono en todo el mundo, una luz de esperanza, junto con la disminución de casos de la covid-19.

En África la viruela del mono es considerada como una enfermedad endémica. Foto: Getty Images - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Es muy grato ver cómo, gracias al arduo trabajo de los países afectados, los casos han disminuido desde que declaré una emergencia de salud pública de importancia internacional en julio pasado”, detalló el dirigente del organismo de Naciones Unidas.

En total se han notificado a la OMS más de 85.000 casos de viruela del mono y 92 muertes, detectándose el 90 % de los casos desde noviembre en la Región de las Américas. No obstante, Tedros informó que en el último mes se han registrado casos en más de 30 países, y advirtió sobre la dificultad que existe para detectarlos en África.

“La desaceleración en los casos reportados indica la efectividad de las medidas de respuesta a nivel mundial. Ya sea que me aconseje o no que el brote continúa constituyendo una emergencia de salud pública de interés internacional, poner fin al brote aún requiere un esfuerzo intenso. Si no detenemos la transmisión de persona a persona, podríamos enfrentar un resurgimiento de casos”, detalló.

La viruela del mono es la nueva enfermedad que tiene en alerta a la OMS. Esto es lo que se sabe del virus. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Así, el director general de la OMS abogó por mantener los esfuerzos de vigilancia, prevención y atención; vacunación de poblaciones de alto riesgo; mejorar el acceso equitativo a diagnósticos, vacunas y tratamientos para todos los que los necesitan.

También, el alto funcionario de la OMS instó a seguir luchando contra el estigma y la discriminación, y garantizar el respeto de los derechos humanos. “A más largo plazo, los programas y servicios de viruela del mono deben integrarse en los programas de vigilancia y control del VIH y otras infecciones de transmisión sexual”, puntualizó.

Es de recordar que, en diciembre de 2022 la OMS señaló que se tenía la esperanza de que la covid-19 y la viruela del mono dejaran de ser emergencias de salud pública en 2023, ya que ambas enfermedades habían dejado atrás su fase más peligrosa.

Sin embargo, a finales de enero de 2023, Tedros Adhanom Ghebreyesus, decidió seguir las recomendaciones del comité de urgencia sobre el covid-19, compuesto de expertos, tras una reunión periódica, en la que este órgano juzgó que era prematuro el levantamiento del nivel del alerta más alto para esta enfermedad.

“A pesar de que no quiero adelantarme a la opinión del comité de emergencia, continúo muy preocupado por la situación en muchos países y el creciente número de muertos”, declaró a la prensa en Ginebra el alto funcionario.

Un trabajador médico sostiene un tubo de ensayo con una muestra de sangre infectada con el virus de la viruela del mono en sus manos - Foto: Getty Images/iStockphoto

La enfermedad ha causado 170.000 muertes en los dos últimos meses. Según cifras de la OMS, y desde su irrupción a finales de 2019, la covid-19 ha provocado oficialmente 6.804.491 muertes al 27 de enero, aunque la organización y los expertos están de acuerdo en decir que el número de decesos es mucho más alto.

Es de recordar que, el comité declaró a la epidemia de covid-19 como una emergencia de salud pública de importancia internacional el 30 de enero de 2020, en momentos en que no se había registrado aún ningún deceso sobre apenas 100 casos fuera de China.

*Con información de Europa Press.