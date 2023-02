Revolucionario tratamiento contra el covid-19 tuvo buenos resultados en Estados Unidos

Este 9 de febrero se conoció que un prometedor tratamiento antiviral contra la covid-19 obtuvo buenos resultados en un ensayo clínico que se llevó a cabo en Estados Unidos. Se trata de un medicamento que durante los estudios ha demostrado ser efectivo para reducir el riesgo de hospitalización casi en un 50 %.

La investigación salió a la luz este miércoles de febrero. El hallazgo se dio cuando la pandemia de covid-19 ya no está en la primera plana de los periódicos. No obstante, el desarrollo de nuevas opciones de tratamiento sigue siendo clave en la actualidad, en especial contra nuevas variantes del coronavirus.

Al menos así se lo dijo a la AFP Jeffrey Glenn, quien es profesor en inmunología de la Universidad de Stanford (Estados Unidos) y coautor del estudio publicado en la revista científica The New England Journal of Medicine.

El innovador tratamiento solo requiere de una inyección. Imagen de referencia. - Foto: Getty Images

Hoy en día se calcula que unas 500 personas todavía mueren diariamente por esta enfermedad en Estados Unidos.

¿Cómo funciona esta nueva alternativa contra el covid-19?

El innovador tratamiento que han desarrollado los científicos estadounidenses utiliza interferones. Estos son proteínas claves en la respuesta del sistema inmune que se liberan en la presencia de un virus y se adhieren a los receptores de ciertas células. Como resultado, generan “un mecanismo de defensa antiviral innato” (diferente de los anticuerpos), explicó el profesor Glenn.

El experto también señaló que existen varias clases de interferones, entre estos hay unos que se llaman lambdas. Su particularidad es que se adhieren en especial a las células de los pulmones, precisamente los órganos en los cuales el nuevo coronavirus hace estragos.

La presentación del novedoso tratamiento consiste en una inyección de una versión sintética de interferones lambda, que debe aplicarse en los siete días siguientes a la aparición de los primeros síntomas del covid-19.

El medicamento se probó en un ensayo clínico que incluyó a más de 1.900 individuos adultos que se habían contagiado previamente de covid, entre junio de 2021 y febrero de 2022, en Brasil y Canadá. Según las cifras compartidas por los autores del estudio, un 85 % de los pacientes que fueron objeto de la investigación ya se encontraban vacunados.

En promedio, cerca de 500 personas mueren diariamente en Estados Unidos por covid-19. - Foto: AP

Entre las 931 personas a las cuales les suministraron el tratamiento durante los ensayos clínicos, 25 fueron hospitalizadas. Mientras tanto, 57 de los 1.018 pacientes que recibieron un placebo acabaron internados en el hospital. En otras palabras hubo una reducción del riesgo del 51 %, según el estudio.

Los autores indicaron que los resultados del tratamiento fueron aún mejores cuando aislaron a los pacientes que no se encontraban vacunados. “Es espectacular”, manifiesta Glenn, quien también fundador de la empresa Eiger biopharmaceuticals, que desarrolló el tratamiento y de la que aún es accionista.

Este tratamiento de una sola inyección ofrece una ventaja práctica con respecto al antiviral Paxlovid de Pfizer, que necesita la toma de decenas de pastillas a lo largo de cinco días, argumentó el científico.

El Paxlovid, tratamiento de Pfizer, requiere de una receta estricta para mejorar las condiciones de los pacientes. - Foto: AP

Asimismo, esta inyección puede ser muy útil en comparación a otros tratamientos, como los anticuerpos monoclonales y las vacunas, que poco a poco han perdido su eficacia frente a las nuevas variantes. Pero gracias a que los interferones interactúan con las células, el tratamiento no será afectado por la evolución del virus.

Vale decir, sin embargo, que la vacunación sigue siendo la mejor estrategia para contrarrestar la covid-19 a nivel mundial.

Según Eiger biopharmaceuticals, que previamente había publicado estos resultados en un comunicado de prensa, la agencia estadounidense reguladora de medicamentos (FDA) no respondió a la solicitud de autorización de emergencia.

Sin embargo Glenn se muestra optimista: “Tengo la esperanza de que este estudio ayude a motivar a los reguladores aquí y en el mundo entero a encontrar un modo de llevar lambda (el tratamiento) a los pacientes lo más rápido posible”.

*Con información de AFP