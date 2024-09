¿El mundo va para una guerra total? Esto es lo que se está jugando en el conflicto que se vive con Hezbolá en el Líbano

Hezbolá ha lanzado varias operaciones en suelo israelí, pero el ejército de la nación hebrea arremete con bombardeos masivos en Líbano, que han sido condenados por varias naciones. Por ahora, la mediación parece no tener espacio. | Foto: AFP / AP

“Hezbolá es tal vez el ejército no estatal más grande del mundo y con más capacidades que el ejército de Líbano, pero Israel, es, por mucho, más poderoso. No obstante, su ejército tampoco sería capaz de invadir Líbano, y la última vez que lo intentó le tocó retirarse. Sí, tiene una capacidad muy superior, pero no veo que incluso que sea para Israel rentable una invasión a gran escala, porque le saldría muy costoso. Tampoco veo por ese lado que haya una posibilidad como escalada”, asegura Camilo Alejandro Espitia Pérez, profesor de la Universidad Javeriana.