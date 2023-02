El presidente Gabriel Boric debe suspender sus vacaciones por los catastróficos incendios que se presentan en Chile

Más de 170 incendios forestales que avanzan por la zona centro-sur de Chile han arrasado más de 8 mil hectáreas y han dejado más de un centenar de casas afectadas y nueve heridos.

Por esta razón, el gobierno de Chile declaró el viernes 3 de enero el estado de excepción de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío. Los focos de siniestros también afectan a las regiones de Maule y La Araucanía.

Los incendios por cuenta de la ola de calor que vive Chile no dan tregua - Foto: Getty Images / Anadolu Agency

El balance entregado por Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) la mañana del viernes era de 178 incendios activos, de los cuales 39 están en combate estaban siendo combatidos, unas 8 mil hectáreas afectadas, nueve personas lesionadas (ocho de los cuales son bomberos) y 107 viviendas con algún tipo de daño.

“He instruido decretar Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe para combatir los incendios forestales que afectan a la Región de Biobío y velar por la seguridad de las personas. Visitaré la Región de Ñuble y Biobío para acompañar a las familias. Estamos con ustedes!”, escribió en su cuenta de Twitter el presidente de Chile, Gabriel Boric, dando a conocer que sus vacaciones tuvieron que detenerse para viajar a las zonas afectadas.

Horas después, la ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció que también había sido declarado el estado de catástrofe en Biobío.

La declaración del estado de catástrofe, un estado de excepción constitucional, permite medidas como la disposición de recursos adicionales para controlar la emergencia e ir en ayuda de los afectados, y la utilización de fuerzas militares en esta situación de emergencia.

En diciembre de 2022, el humo de los incendios alcanzó a llegar hasta la capital chilena, Santiago. Desde ese mes se reportan incendios de manera constante - Foto: Getty Images / Bloomberg

Toda la región de Ñuble está declarada en alerta roja, y también estaban en esta condición siete municipios de Biobío, tres de La Araucanía y una de la región de Maule.

El Senapred informó que desde el miércoles primero de febrero ha enviado 48 mensajes del Sistema de Alerta de Emergencia para Celulares (SAE) en lo que solicita la evacuación de algunas zonas pobladas. En el combate del fuego trabajan 75 aeronaves y más de 2.300 brigadistas.

🔴 AHORA | Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, sobre emergencia en la región de Ñuble: "Hay 15 incendios en la región y 5 con alerta roja, con cerca de 14 mil hectáreas consumidas"



📡 Señal en vivo: https://t.co/Esutw9tjY5 #NoticiasExpressCNN pic.twitter.com/sDTVl4cxdE — CNN Chile (@CNNChile) February 3, 2023

Los incendios, desatados en medio de una ola de calor extremo con registros cercanos a los 40 ºC, hacen temer una nueva catástrofe como la que se vivió a comienzos de 2017.

Entonces se produjo un megaincendio forestal que afectó a tres regiones del centro-sur del país y que dejó 11 fallecidos, unos 6.000 damnificados, más de 1.500 viviendas destruidas y 467.000 hectáreas afectadas.

Héroes en medio de los incendios

Un miembro de los carabineros en Chile se convirtió en héroe luego de que arriesgara su propia vida para salvar la de un indefenso perro que se encontraba a segundos de ser devorado por un incendio forestal en la región de La Araucanía.

Valparaíso en diciembre de 2022 también sufrió duros incendios forestales. - Foto: Bomberos de Chile, Europa Press

Lastimosamente, cuando se presentó el incendio forestal, el animalito se encontraba encadenado a una casa aledaña, con tan mala fortuna que hasta allá legaron las llamas, el perro no podía huir y la casa se encontraba sin ocupantes.

Los fuertes vientos impulsaban el incendio que corría por los pastizales de la zona, cuando los socorristas llegaron a controlar la situación divisaron en el horizonte un perro encadenado que estaba a punto de ser consumido por el fuego.

El sargento Cristofer Saavedra se conmovió con la situación del animal, así que emprendería una peligrosa misión con tal de salvarle la vida.

#Lautaro: Carabineros rescatan del violento avance de un incendio de pastizal a perro encadenado. El Sargento 2do. Christopher Saavedra del Retén #Pillanlelbún saltó el cerco perimetral y con un napoleón cortó la cadena que lo sujetaba y así liberó al animal. #CarabinerosDeTodos pic.twitter.com/ujj2RSn6OO — Carabineros Región de La Araucanía (@CarabAraucania) January 21, 2023

“Todos los seres vivos necesitan ayuda, no solo las personas. Me conmovió al verlo tan triste, indefenso y asustado, así que me motivé a rescatarlo”, contó el oficial en diálogo con Meganoticas.

Según Saavedra, el canino estaba muy cerca de ser alcanzado, así que corrió hasta su ubicación y trató de liberarlo, pero no fue posible debido a que no encontró la forma de quitarle las cadenas de su cuerpo. Cuando la sensación de impotencia lo invadía, encontró otra solución.

