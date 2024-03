¿El príncipe Harry podría ser deportado de EE. UU.?, Trump amenaza con hacerlo si se encuentra que mintió en su visa de residencia

Según afirma La Vanguardia , esta no es la primera vez que Trump se opone a Harry, después de acusarlo de “traición” a la difunta reina Isabel II: “Yo no lo protegería, traicionó a la reina, eso es imperdonable. Estaría solo si fuera por mí” , advirtió en declaraciones previas al referirse al príncipe Harry.

Sin embargo, en su libro, el príncipe Harry expresó su punto de vista respecto a lo sucedido con las sustancias: “No fue una experiencia placentera y no me llenó de felicidad, ya que parecía afectar a todos los que me rodeaban, pero sí me proporcionó una sensación de alteración, y ese era el objetivo principal”, se puede leer en el libro.