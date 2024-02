Carlos III tiene cáncer: Harry voló de urgencia al Reino Unido y el primer ministro dio detalles de la enfermedad

Luego de la noticia de la enfermedad de su padre, el príncipe Harry tomó un avión inmediatamente hacia su “casa”. Así lo reportó el medio The Sun que captó al joven príncipe en el aeropuerto de los Ángeles. Horas después, las cámaras de los medios de Londres registraron su llegada. Mientras tanto, Meghan estará en su casa en Estados Unidos, con sus dos hijos pequeños, Archie y Lilibeth.

El Palacio de Buckingham anunció el lunes que al monarca, de 75 años, se le había diagnosticado un cáncer, tras solo 17 meses en el trono, y que ya había comenzado el tratamiento. El cáncer, del que no se ha especificado la naturaleza ni la gravedad, fue descubierto durante su hospitalización a raíz de una operación de hipertrofia “benigna” de próstata a la que se sometió el 26 de enero.

El diario Daily Telegraph afirmó que el diagnóstico del monarca no debería ser “motivo de alarma”, ya que según todos los indicios “el pronóstico es bueno”. “La clave para enfrentar el cáncer es detectarlo temprano y eso parece haber sucedido aquí”, escribió el periódico en un editorial. El primer ministro Sunak aseguró que está en contacto regular con el monarca desde que se conoció el diagnóstico, y garantizó que su comunicación continuará como de costumbre.

Un gesto de transparencia

No obstante, el Palacio de Buckingham se abstuvo de precisar qué tipo de cáncer padece, y la única información filtrada es que no se trata de un cáncer de próstata, justamente el órgano del que se acaba de operar. El periódico The Guardian dijo que el diagnóstico del rey “una vez más” planteará dudas sobre si tiene sentido esperar que un hombre de más de 70 años “cumpla una serie de deberes públicos”.