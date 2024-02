María Elvira Arango lanza podcast sobre salud mental; varios famosos le confesaron sus enfermedades

¿La humildad no prevalece?

Por ello, las críticas contra el artista del género urbano no se hicieron esperar, ya que muchos usuarios aseguraron que “perdió la humildad”. Otros le reclamaron por dicha publicación. Varios más lo interpretaron como una manera de llamar la atención o, mejor, una respuesta tras no haber ganado ningún Grammy anglo en la ceremonia del domingo pasado.

“Soy un padre de 80 años y es genial”

“Soy un padre de 80 años y es genial. Todo lo que me consume o me preocupa, esto o aquello, simplemente desaparece cuando la miro”, confesó en dicha entrevista. “Con un bebé es diferente que con mi hija de 11 años, que con mis hijos adultos o con mis nietos. Todo es diferente”, manifestó el ganador de dos premios Óscar, nominado este año a ese galardón por la película Los asesinos de la luna, de Martin Scorsese.

Una pequeña cordialidad

¿Una reconciliación real?

Un gran match

A propósito de su canción, la colombiana y la ecuatoriana compartieron un par de consejos para superar una tusa: “No te pongas a ver fotos de tus ex, porque esas fotos duelen, hay que eliminar todo tipo de recuerdo que tengas al alcance”, dijeron. Asimismo, comentaron que aunque “las dos están muy felices en el amor”, cantar al desamor no les cuesta, “no me cuesta cantarle al desamor, me encanta cantarlo, porque sé que hay muchos corazones que lo necesitan”, dijo Dayanara.