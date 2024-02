Maluma vuelve a incendiar Instagram con polémicas fotos sin ropa

Estas imágenes acercan al artista a su faceta más arriesgada y poco discreta. La publicación está acompañada por un corto mensaje “Brilla o no brilla el ‘BLING BLING’”, y un emoji de diamante.

Le caen críticas a Maluma por mensaje que dejó tras no ganar en los Grammy

Contexto: Le caen críticas a Maluma por mensaje que dejó tras no ganar en los Grammy

Han sido muchas las reacciones que ha causado esta última publicación del artista. “Que fotos tan innecesarias” afirmó un usuario, “Un poco de humildad ¡Yo creo que no hay la necesidad!”, escribió otra mujer. “No presumas el dinero, así porque ahí demasiada miseria para otros, está bien que lo tengas y disfrutes, pero no es justo tu acostado encima del dinero. Y otros no tienen ni para darle desayuno a sus hijos”, escribió otra usuaria de Instagram.