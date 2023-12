“El próximo año es que veremos los efectos máximos de El Niño”, experto francés advierte duro panorama y olas de calor

Jérôme Vialard: “Una parte de ello es atribuible a lo que ocurre en el Pacífico, con el fenómeno El Niño, que corresponde a un calentamiento de gran parte del Pacífico tropical. No obstante, salíamos de tres años de La Niña, que tiende a atenuar los efectos del calentamiento climático, un poco como una especie de (sistema de) climatización. En 2023, la climatización se detuvo y, además, hemos puesto la calefacción con el desarrollo de El Niño.

La anomalía actual de la temperatura no me parece completamente desproporcionada. El récord de temperatura planetaria anterior data de 2016, en relación con el fuerte El Niño de 2015-2016. Desde entonces, hemos continuado acumulando gases de efecto invernadero en la atmósfera. Entonces, no es sorprendente que con el fin de La Niña y el comienzo de El Niño nos encontremos con un nuevo récord de temperatura, bien por encima del precedente.