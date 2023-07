El pueblo argentino al que una mujer ‘le devolvió la vida’; esta fue su exitosa estrategia para sacarlo del olvido

La mujer detrás de la estrategia para ‘devolverle la vida‘ a un pueblo es Paula Ares, una mujer argentina quien dejó atrás la vida en la ciudad para establecerse en el campo y dedicar su tiempo a la gastronomía. Pero no se trata de un establecimiento como cualquier otro, pues su objetivo fue atraer a turistas y hacer que Ramón Biaus (en la provincia de Buenos Aires) volviera a escucharse.

¿Hace cuánto empezó su proyecto?

Para Ares, Ramón Biaus se ha convertido en su casa y no es para menos, pues ya son cuatro años desde que se mudó al campo para estar al frente de un proyecto que ha rendido frutos. En entrevista con Infobae , la mujer contó que para llevar al éxito un bodegón como el suyo (denominado Lo del turco) es necesario vivir en el lugar.

Para ella no ha sido un problema desempeñar múltiples funciones, desde ayudar en la preparación de la comida hasta lavar los baños, si es necesario. Lo importante, según destaca, es entregarles a sus comensales una grata experiencia con la cual no solo continúan sus trayectos satisfechos, sino la posibilidad de que regresen.

“Nadie me creía que me iba a venir a un pueblo de campaña, pero ya era mi idea antes de ponerme en pareja, y acá realmente la libertad está en el aire; se respira libertad, se escuchan los pájaros”, aseguró la argentina al medio mencionado.

“ Hay bichitos de luz, un espectáculo en las estrellas, en los atardeceres , y encima no hay una sola reja en nuestra casa”, continuó.

Pero su iniciativa no se gestó sola, a su lado y ‘hombro a hombro’ ha estado Ariel Canepa, su pareja, con quien Lo del turco siguió creciendo al punto que una de sus metas es poner a funcionar otro establecimiento no muy lejos del actual.

“A Ariel no lo sacás del campo, ni siquiera tenía celular cuando lo conocí, y está perfecto que sea así, porque él es feliz de esa manera, y yo como porteña me di cuenta también de que la pasamos muy bien porque no necesitamos mucho para ser felices en Ramón Biaus”, le dijo al diario ya referido.