Increíble: Tiene 88 años, 23 de ellos solo, así vive el sacerdote colombiano que se aisló del mundo

El padre Darío Escobar es uno de los pocos ermitaños que quedan en el planeta. Hace ya 23 años que vive aislado del mundo en ermitas solitarias del Líbano.

Sergui Unuane, a través de su canal en Youtube ´´Los Viajes de Walliver´´, habló con Escobar para conocer de primera mano su experiencia al aislarse del mundo.

El padre Darío señaló que lleva viviendo en Líbano 33 años ´´pero en el ermitorio de auca, estuve 22 años´´.

´´Aquí (Líbano) llevó ya 33 años, aquí ya llevó casi 2 años en este ermitorio, es una casa enorme con cuatro cuartos, con chimenea, con todas las comodidades, esto no es un ermitorio, no es para un ermitaño pero tuve que venir obligado por que ya a mis años son 88 y medio y tu con 19, por que la gente del pueblo me robaba mi turno de agua, entonces tuve que venirme para acá´´, señaló el sacerdote

´El ermitaño tiene catorce horas de oración, tres de trabajo, dos de estudio y cinco para dormir , se come una sola ves al día sin carne, yo duermo de 7pm a 12pm, a las 12pm es la bellísima oración de la litúrgica´´, señala el Youtuber

¿Cómo es la vida de un ermitaño o mejor, de Darío?

´El ermitaño tiene catorce horas de oración, tres de trabajo, dos de estudio y cinco para dormir. Come una sola vez al día sin carne.

“ Yo duermo de 7:00 pm a 12:00pm, a las 12:00 pm es la bellísima oración de la litúrgica´´, señala el sacerdote colombiano.

´´Oración por todas las necesidades, por los enfermos, por todas las calamidades y aquí tiene mucha devoción al ermitaño por qué esto es una tierra de ermitaños, aquí siempre ha habido ermitaño en el Líbano, ahora no hay, pero antes había muchos, por qué solamente en el Líbano hay ermitaños´´, aseguró.

¿Hay reglas para ser ermitaños?

No todo es color de rosa, ni fácil como parece, existen una serie de requisitos mínimos para ser ermitaño, o por lo menos, así lo explicó Escobar.

Increíble: 88 años, 23 solo: el sacerdote colombiano que vive aislado del mundo

´´Más de 40 años, tener una salud a prueba de cañón, ser un monje ejemplar, el ermitaño debe estar 10 años en un monasterio después de los votos solemnes´´, afirmó.

Visitas de feligreses que buscan milagros

A modo de risa el padre Darío cuenta desde su experiencia como la gente lo busca para saber ´´el futuro´´.

´´En Líbano están convencidos de que el ermitaño sabe el futuro y viene a preguntarme por el futuro y por las cosas, y aquí viene de vez en cuando gente y toca la puerta, un día vino una señora y me pregunto ¿padre yo estoy embarazada o no?´´, señaló Darío en medio de risas.

¿El padre Darío ve el futuro?

´´El don de discernimiento de espíritu Dios lo da de ves en cuando a alguien, pero uno no sabe si lo tiene y tal vez un día dije una cosa por charlar, por molestar y resulto cierta, una señora rego el cuento que yo tenía el don de bilocación y yo me presente a su casa y que le dije -no tengas cuidado, pídele un hijo a San Chárbel un hijo y te lo va a dar- si hay bilocación uno se da cuenta pero me sacan cuentos y historias raras que uno no hace´´, indicó el ermitaño colombiano.

Sin embargo, asegura que ha vivido situaciones que no sabe como explicar.

´´Lo que le pasa a casi todos los ermitaños, ataque diabólicos, cosas raras, yo soy muy reacio a los milagros y las cosas sobrenaturales pero han pasado, me he librado de la muerte milagrosamente, por ejemplo yo caí sin explicación a abajo, es decir cuando uno baja al dormitorio hay un abismo profundo, yo caí y me detuve ates de bajar al abismo milagrosamente, yo sentí una cosa blanda y ahí todo es piedra, el trabajar que venía conmigo dijo -el diablo no quiere que usted sea ermitaño-, y regó el cuento que el diablo me había empujado´´, dice Darío.

Soledad

Mientras que para algunos la soledad puede ser un castigo o no la saben soportar o manejar, Escobar explicó que esta ‘’muy bella” si sabe compaginarse con la vida que llevan los ermitaños y enfatizó que vivir así no es ser perezoso, siempre está activo y ocupado.