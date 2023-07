Hunter Biden, hijo del presidente de EE.UU., Joe Biden, comparecerá este miércoles y todo apunta a que podría declararse culpable

Hunter Biden enfrenta en la corte al hombre que reveló el ‘laptop’ en el que se escondían las pruebas de sus excesos sexuales y de drogas

WASHINGTON, DC July 4, 2022: President Joe Biden holds his grandson Beau Biden with his son Hunter Biden during the Fourth of July celebration at the White House, Monday, July 4, 2022. (Photo by Demetrius Freeman/The Washington Post via Getty Images) | Foto: The Washington Post via Getty Im