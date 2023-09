Elecciones en México: división en partido Morena con repercusiones incalculables para 2024

AMLO prefiere súbditos, no iguales

Marcelo Ebrard no descarta presentarse a la presidencia por un partido diferente a MORENA. | Foto: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE MÉXICO

Ebrard, hasta hace poco Secretario de Relaciones Exteriores, y quien fue gobernante de la Ciudad de México (2006-2012), ha sido cercano colaborador de AMLO durante varios lustros, pero tiene una carrera política y personalidad propias. Lo que ha aportado a López Obrador no lo ha hecho desde el rol de un subordinado incondicional, sino de un político maduro hacia un igual.

Lo que rompió el acuerdo no fue el talento de Sheinbaum como gobernante, ni de la alcaldía de Tlalpan, ni de la Ciudad de México. Prueba de eso es que fuentes internas de MORENA me aseguran que, aunque en la mal hecha encuesta de Morena para elegir a su candidato supuestamente Claudia tuvo el 39 por ciento de las preferencias, curiosamente en la encuesta aplicada en la Ciudad de México perdió.

Con Sheinbaum, AMLO sabe que será el poder tras el trono. Cuando él habla de continuidad, no es solo una palabra, espera una calca, incluyendo su autoritarismo. Y para que no haya duda de la simbiosis, el presidente se inventó la ceremonia de trasferencia de bastón de mando. Un acto ilegal, que viola la Constitución y ley electoral, y que es una burla para las tradiciones indígenas, población que las políticas de AMLO masacran a balas, por la tolerancia al crimen organizado, además de arruinar sus tierras y sitios sagrados, como en el caso del Tren Maya.

El factor Marcelo

Uno: no todo el país es morenista, y no todos los miembros y simpatizantes de ese partido son fanáticos ni ciegos. Hay muchos valiosos integrantes que no comulgan con AMLO ni su forma de gobierno.