El actor ultraderechista Eduardo Verástegui anuncia su candidatura para la presidencia de México

Este jueves 7 de septiembre, el actor, productor y político mexicano Eduardo Verástegui informó sobre su candidatura a la presidencia de su país, según resaltó en su corto comunicado, lo hizo sin el aval de ningún partido tradicional, si no como un aspirante independiente.

Sin embargo, este paso no le garantiza un paso directo al tarjetón, sino que deberá recibir el aval del INE, y seguido de esto emprender un arduo trabajo de campaña electoral para recolectar las firmas necesarias para mantener su candidatura independientemente, según El País de España, Verástegui deberá presentar al menos un 1 % del apoyo de la población en condiciones de votar, siendo esto un poco menos de un millón de firmas.

Ruptura de la izquierda

Sin embargo, Ebrard declaró este jueves a la cadena RadioFórmula que él y sus seguidores no tienen espacio en el partido. “Morena ya decidió, no tomó en cuenta lo que nosotros dijimos (...). En Morena ya no tenemos espacio después de lo que vimos ayer”, sostuvo.