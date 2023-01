Elon Musk cambia su nombre en Twitter y genera revuelo en la red social

Elon Musk confesó este miércoles que realizó un cambio en su cuenta de Twitter, pero que ahora no ha logrado ajustar su cuenta a su estado anterior: “Cambié mi nombre a Mr. Tweet, ahora Twitter no me deja volver a cambiarlo” escribió en un trino junto con un emoji alusivo a una carcajada.

Elon Musk dijo que cambió su nombre de usuario en Twitter y luego no puedo reversarlo a su nombre original. - Foto: Getty Images / Matt Cardy

Divertidas respuestas

Las respuestas no se han hecho esperar, algunos usuarios han aprovechado el suceso para hacerle notar a quien es el nuevo dueño de Twitter, que este tipo de situaciones pueden ser muy frustrantes para los dueños de las cuentas que sufren estos percances.

Un usuario con el nombre Count Dankula le respondió a Musk con desenfado: “Dejaste mi nombre escrito como “pene gigante” durante un mes entero y mis respuestas todavía están llenas de bromas al respecto. Esta es la justicia divina” le dijo este miércoles.

Esta es una queja en la que han coincidido varios usuarios de Twitter en semanas recientes, pues realizan cambios que la plataforma no acepta y quedan de manera permanente, con nombres de usuarios que planeaban tener por días o apenas horas.

Esto ha sucedido de manera especialmente frecuente desde la compra de Elon Musk a Twitter, por 44.000 millones de dólares.

Otro usuario respondió a Musk bromeando sobre el hecho de que Twitter es su empresa: “¡Si tan solo conocieras a alguien en la gerencia!” y otra persona anotó con entusiasmo “¿Entonces ahora puedo cambiar mi nombre a Elon Musk?”

Alguien más dijo en sus respuestas: “Puedes pedirle ayuda a Elon Musk con eso” y otro usuario escribió con gracia: “Deberías comprar Twitter para poder cambiarlo”

Un usuario le recordó una de sus promesas: “Oiga, Mr. Tweet, ¿No se suponía que debía renunciar hace un tiempo?, ya sabes, “vox populi vox dei”, ese tipo de cosas”, recordándole que Musk había prometido salir de la dirección de Twitter, en caso de que una encuesta, que realizó desde su cuenta, concluyera que la mayoría de los votantes quería que él dejara esa responsabilidad a otra persona.

Algunos usuarios le recordaron a Elon Musk que prometió dejar Twitter como CEO en caso de que perdiera una encuesta en la plataforma, cosa que efectivamente sucedió. - Foto: AFP

Verificación

Una usuario le respondió a Musk anotando que, de acuerdo con sus propias reglas de Twitter y verificación, Musk debería perder el reconocido “chulito azul” que demuestra que una persona reconocida es realmente, quien dice ser en su cuenta.

“De acuerdo con tus propias reglas, debes perder tu marca de verificación azul durante un período de tiempo después de cambiar tu nombre, identificador y/o foto de perfil” le dijo la experta en tecnología Rebekah Jones, quien cuenta con más de 365.000 seguidores en la red social.

“¡Si tan solo conocieras a alguien en la gerencia!” respondió un usuario ante su queja. - Foto: getty images

Twitter fue demandado en Londres por no pagar el alquiler

Desde que Elon Musk se hizo oficialmente dueño de Twitter en octubre de 2022, distintos hechos han llamado la atención del público sobre la forma en que lleva la empresa, muchos de ellos son reflejo de la crisis económica que vive la empresa.

Recientemente se supo que la sede de Twitter en Londres, que se encuentra desde 2014 en el mismo lugar, cerca del famoso sector de Picadilly Circus tuvo problemas por no pagar el arriendo.

La edificación, que es propiedad de la familia real británica es manejada por el Crown Estate, un organismo que gestiona los bienes inmuebles de la monarquía británica. Este martes el Crown Estate anunció que emprendió acciones legales contra la empresa por el no pago del alquiler.

Se ha informado que Twitter ha dejado de pagar el alquiler de varias de sus oficinas, para ahorrar dinero. En Estados Unidos también habría recibido varios demandas por no pago.

De acuerdo con varios diarios estadounidenses Twitter no pagó el alquiler en su sede en la ciudad de San Francisco, para diciembre de 2022 y para enero de 2023.

La venta de anuncios en Twitter, que es una importante fuente de ingreso, también ha disminuido en los últimos meses, profundizando la crisis económica de la compañía.