Elon Musk, el dueño de Tesla y Twitter, teme por su vida: esta es la razón

“El riesgo de que me suceda algo malo, incluso que me disparen, es grande”, fueron algunas de las palabras pronunciadas por Elon Musk, el dueño de empresas como Tesla y Twitter, a través de un space en la referida red social, en un escenario en el que el multimillonario dejó ver que actualmente teme por su vida y la de su familia.

“No es difícil matar a alguien si quieres, así que espero que no lo hagan, pero definitivamente hay un riesgo”, advirtió el empresario en referido espacio, quien también hizo explícito que no posee ningún tipo de pensamiento suicida, buscando aclarar que si eventualmente se informa que él murió producto de un suicidio, sería una ‘noticia falsa’ para explicar su muerte; “Si me suicido, no es real”; puntualizó.

Musk advierte que sí algún día informan que él murió por suicidio, sería un caso falso, y que estarían intentando ocultar las razones reales de su muerte. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Estas afirmaciones fueron dadas a conocer por el empresario en medio de una coyuntura personal marcada por una reciente decisión tomada por el hombre, quien protagonizó la revelación de los denominados “archivos de Twitter”, una serie de documentos internos de la compañía que recientemente él adquirió, en el que se revela la forma en la que se manejaban las decisiones internas de la red social frente a toma de decisiones en materia de moderación de contenidos y censura a temas que revestían algún tipo de interés público, pero que resultaban inconvenientes para algunos sectores.

En ese sentido, debido a los temas sensibles que comprende dicha revelación, el magnate ha manifestado que teme por su vida, además de por la seguridad de algunos de los miembros de su familia; una situación que se hizo aún más evidente a través de una reciente entrevista entregada por el padre del empresario; Errol Musk, quien reveló al diario británico The Sun, que teme por la vida de su hijo, pese a que este está permanente rodeado de cerca de 100 agentes de seguridad.

En su pronunciamiento, el padre de Musk advirtió que su hijo es ‘ingenuo’ frente a situaciones de riesgo a las que se ha comenzado a exponer, refiriendo que se está “creando algunos enemigos”.

Familia de Musk teme por la vida del magnate y señala que desde que compró Twitter se ganó nuevos enemigos. - Foto: AFP

Según refieren medios internacionales, el temor de Musk por su seguridad y la de los suyos le ha llevado a recientemente velar por el fortalecimiento de su esquema de seguridad y el de los suyos, luego de que sintiera que las amenazas en su contra se convirtieron en una situación más delicada después de haber adquirido Twitter.

Entre los reforzamientos a la seguridad de los suyos, según refieren medios internacionales, también se incluyó un mayor despliegue de tecnología para resguardar la seguridad de la casa de su padre, al instalar cercas electrificadas y disponer sistemas de vigilancia las 24 horas del día.

La revelación de los referidos documentos clasificados sobre el manejo de la formación al interior de la compañía, comenzaron a ser desclasificados por parte de Musk en lo corrido del mes de diciembre, cuando, a través del periodista Matt Taibbi, en un hilo en la red social Twitter, se conocieron entre otros casos, el de la censura al tema de la computadora del hijo de Joe Biden; Hunter, previo a las elecciones de 2020.

1. Thread: THE TWITTER FILES — Matt Taibbi (@mtaibbi) December 2, 2022

En ese mismo sentido, otro de los canales de divulgación de los documentos clasificados fue la periodista Bari Weiss quien entregó información de cómo la red social silenció temas, e incluso limitó la visibilidad a algunas cuentas, buscando que la censura parcial no fuera tan evidente en la opinión pública.

En medio de los temas que se conoció fueron censurados, se encuentran las advertencias de algunos expertos frente al los efectos que tendría la cuarentena sobre los menores de edad, entre otros temas.

THREAD: THE TWITTER FILES PART TWO.



TWITTER’S SECRET BLACKLISTS. — Bari Weiss (@bariweiss) December 9, 2022

Otro de los temas álgidos en las revelaciones de los documentos de Twitter, se refirió a la forma en la que la red social abordó el tema de la toma del capitolio, y el bloqueo a la cuenta del entonces presidente de EE. UU., Donald Trump.

Así, a través de periodistas como Taitibbi, se dio a conocer una serie de ‘irregularidades’ que mostraron cómo la red social buscó silenciar parcialmente a Donald Trump previo a la toma del capitolio en 2021.

1. THREAD: The Twitter Files

THE REMOVAL OF DONALD TRUMP

Part One: October 2020-January 6th — Matt Taibbi (@mtaibbi) December 9, 2022

De igual forma, Musk puso en evidencia que la red social realizó un listado de ‘perfiles sugeridos’ para que el FBI, buró de inteligencia federal de Estados Unidos, adelantara investigaciones particulares de usuarios.

Musk cuenta con un esquema de seguridad conformado por 100 guardianes. - Foto: Getty Images

Así, el riesgo de Musk ha aumentado después de poner en evidencia una serie de manejos internos de la plataforma, y dejar en evidencia que sí existía manipulación de la información a favor de algunos sectores políticos en Estados Unidos, señalando que “casi todas las teorías de conspiración que la gente tenía sobre Twitter resultaron ser ciertas”.