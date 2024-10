Empate en sondeos en la recta final entre Kamala Harris y Donald Trump

Harris cortejó este lunes a los republicanos moderados en el “cinturón de óxido” y Trump a los indecisos en zonas devastadas por el huracán Helene en Carolina del Norte. La misión de ambos: romper el empate en las encuestas. En los siete estados clave para las elecciones presidenciales (Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Carolina del Norte, Arizona, Nevada y Georgia) los últimos sondeos publicados el lunes por el New York Times continúan dando a los rivales codo con codo.

Harris tras el voto de republicanos moderados.

Endurecen críticas contra Trump y Vance

Teorías conspirativas y retórica antimigrante