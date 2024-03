En el Día de la Mujer, Irlanda votará para concretar si trabaja o es ama de casa, además de definir que es “familia” y “género”

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, los ciudadanos irlandeses votarán en referéndum si sustituyen o no la llamada cláusula de “la mujer en el hogar” de la Constitución irlandesa.

Esta cláusula, que data de 1937, especifica que “El Estado reconoce que, por su vida dentro del hogar, la mujer da al Estado un apoyo sin el cual no puede lograrse el bien común”. Continúa diciendo: “En consecuencia, el Estado procurará que las madres no se vean obligadas por necesidades económicas a dedicarse al trabajo descuidando sus deberes en el hogar ”.

Originalmente, el propósito de la disposición era reconocer la importancia de los cuidados en el hogar, que entonces eran prestados casi exclusivamente por las madres. El propósito era garantizar que estas pudieran permanecer en el hogar y no se vieran obligadas a trabajar por motivos económicos.

¿Qué está en juego?

Esto significa que el gobierno no está obligado a ayudar. De hecho, todos los intentos de utilizar la disposición para establecer tales derechos han fracasado en los tribunales. Así pues, la disposición actual no solo es anacrónica, sino inútil. Nunca ha tenido ningún efecto jurídico positivo. En su lugar, nos quedamos con la declaración, en la ley más básica del Estado, de que las mujeres (y no los hombres) tienen deberes que se espera que atiendan en el hogar.