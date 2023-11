En Gaza, la gente está en contra de la ‘ocupación’ de Israel, pero también de la ‘dictadura’ de Hamás

Según la investigadora palestino-estadounidense, decana de la escuela de asuntos públicos e internacionales de la universidad, dos tercios de la población gazatí, sometida desde 2007 al bloqueo israelí, no confía en el poder islamista “corrupto” y “autoritario” de Hamás.

La 8ª edición (“What Palestinians Really Think of Hamas” - “Qué piensan realmente los palestinos de Hamás”) fue realizada en los Territorios Palestinos entre fines de septiembre y el 6 de octubre, con una muestra de 790 personas en Cisjordania y 399 en la Franja de Gaza.