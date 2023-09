En Tailandia no se puede insultar al rey: Condenan a 4 años a un destacado abogado de derechos humanos

| Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Arnon Nampa fue declarado culpable de difamar al rey Maha Vajiralongkorn durante una manifestación liderada por estudiantes el 14 de octubre de 2020 que conmemoraba un alzamiento popular de 1973 que acabó con una dictadura militar tras una década. (Foto de Peerapon Boonyakiat/SOPA Images/LightRocket vía Getty Images) | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Su lucha merecía la pena

“El movimiento de la nueva generación creó un fenómeno de cambio para el país de una forma que no se puede hacer retroceder”, dijo Arnon. “Quiero que la lucha de la nueva generación cambie de verdad el país”.