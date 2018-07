En video: La humilde reacción del Primer Ministro de Holanda cuando riega su café

Los mandatarios de los países están entre el grupo de personas más custodiadas del mundo. Es difícil que den un paso sin alguien que esté a su lado velando por la seguridad, por lo que muchas veces se abstraen de tareas que son comunes para el resto de humanos.

Además son acusados de no arreglar sus errores. Este no es el caso de Mark Rutte, Primer Ministro de Holanda, que después de un gesto que quedó registrado en un video que se ha hecho viral por redes sociales se ha ganado el aprecio de personas alrededor del mundo.

En las imágenes aparece el gobernante regando su café en el piso pero cuando se acerca la persona encargada de la limpieza en el Parlamento, el hombre le quita el trapero de las manos y él mismo empieza a limpiar.

Cinco empleadas del sitio se dan cuenta del acto y empiezan a aplaudirlo entusiasmados al ver el acto de su Primer Ministro. Entre risas, Rutte se toma su tiempo hasta dejar todo limpio aunque le deben explicar cómo se usa.

Esta no era la primera vez que Rutte tiene una acción de este estilo. En octubre de 2017 cuando generó una controversia después de violar los protócolos al ir al encuentro con el Rey Willem-Alexander de Holanda en el palacio en su bicicleta.

