Mujer descubrió a su psicóloga saliendo con su exnovio, por quien había ido a terapia

Un día, después de la sesión, decide contarle que ya no podía verla más, es decir, estaba terminando su relación laboral con la joven argentina, sin dar ninguna explicación. “Simplemente me dijo: ‘No te puedo ver más’, algo que resultó siendo otro punto negativo para la recuperación de Camila: “ Uno se encariña con la persona que lo arregla ”.

La mujer cuenta que, después de casi un mes, no tenía noticias de su terapeuta y tampoco había intentado buscar a otro psicólogo para seguir tratándose. “Estaba como, bueno, me quedo con lo que hice hasta acá”, dijo.

La mujer aseguró que, después de ver una vez más al hombre con quien estaba saliendo su terapeuta, se dio cuenta de que era su exnovio. “Era él, era mi ex, estaba chapando con mi ex, el mismo pibe por el que fui a terapia 6 meses y le conté en cada sesión que estaba enfermo de la cabeza ”, aseguró.

Los usuarios en las redes sociales comentaron la publicación y no tardaron en reaccionar: “El tema es que la psicóloga no cumplió con su ética”; “No sé si esto no amerita una denuncia”; “Nombre de la psicóloga para que deshabiliten su licencia, porque de ética profesional no tiene nada”; “yo también tuve una mala experiencia con mi psicóloga; le creo y no se lo deseo a nadie”, fueron algunos comentarios dejados en la red social.