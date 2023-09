En video | “Yo como joven paraguayo sí iría a la guerra (con Argentina)”, declaró un diputado en frente del ministro de Defensa guaraní

Durante una sesión bicameral del Parlamento de Paraguay, en donde hacía presencia el ministro de Defensa, el diputado Rubén Rubín declaró que sería capaza de “ir a la guerra” en caso de ser necesario por salvaguardar la soberanía de su país. Asimismo, el joven político cuestionó un préstamo que Estados Unidos le hizo a Argentina para fortalecer el armamento de esa nación vecina.

“Yo como joven paraguayo sí iría a la guerra. Sin duda iría a la guerra por mi patria”, fueron las palabras que escogió Rubín para comenzar a increpar al ministro de Defensa sobre la falta de inversión que Paraguay afronta en armamento para la defensa nacional.

Las declaraciones del diputado han causado revuelo en las redes sociales frente a un hipotética guerra con Argentina. | Foto: Getty Images

El parlamentario continuó su discurso: “Entiendo que las prioridades son otras, o pareciera que son otras, tenemos que tener mejores escuelas, tenemos que tener mejores hospitales, mejor transporte público. Ahora, me pregunto no más, yo, y es una pregunta no es una afirmación ¿De qué me sirve a mí mejores escuelas y mejores hospitales si no tenemos la capacidad de defender esos edificios, o de defender nuestras fronteras, o de defender nuestras hidroeléctricas, o de defender nuestros acuíferos?”.

🔴 #URGENTE | El diputado Rubén Rubin ha dicho en el Congreso del Paraguay que "como joven paraguayo" seria capaz de ir a una "guerra" con Argentina. pic.twitter.com/24vdg9ucUL — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) September 21, 2023

Rubín, con un tono de voz sereno, siguió dando su opinión sobre el tema de inversión en defensa nacional expresando: “Yo creo que acá no es tanto el tema, señor Ministro (de defensa), de cuántos soldados o cuántos efectivos tenemos, pero sí de tecnología. Misiles que alcancen a zonas claves de la región, misiles que protejan nuestros recursos, porque eso también le da herramientas a la Cancillería para negociar”.

Un “as bajo la manga”

Rubín, recalcando su punto de vista comparó el poder que tiene Paraguay y sus vecinos regionales con un juego de cartas aseverando: “Hoy, el canciller, si hablamos de un juego de barajas, tiene 2 o 3 cartas en su mano, y los países vecinos tienen 5, 6, 7, 8 cartas en sus manos. Entonces, ya de entrada luego de este juego diplomático, nosotros empezamos perdiendo si no tenemos la carta de la defensa nacional”.

No obstante, el parlamentario dejó de lado su analogía y puso en tela de juicio la alianza diplomática que Paraguay sostiene con Estados Unidos al cuestionar por qué la nación norteamericana no apoya al territorio guaraní y sí le realiza créditos a otros países, declarando: “¿Cuánto fue (no sé si me pueden recordar) el préstamo que le dio Estados Unidos (a Argentina)? Casi 400 millones de dólares al país vecino para comprar aviones, más cosas. Hace una o dos semanas fue que se hizo público eso”.

El diputado Rubén Rubín ha manifestado esta declaración en el pleno del Congreso de Paraguay. | Foto: Captura de pantalla / X / @MundoEConflicto

El diputado complementó su postura señalando: “Eso por ejemplo, colegas, a mí me parece una locura, pero no es tanto la culpa de Argentina, es nuestra culpa. ¿Cómo puede ser que Estados Unidos le esté dando préstamos para armamento a un país que trabaja con China, y a nosotros nos dicen no trabaje con China, trabaje con Taiwán y encima ni siquiera nos dan plata para armamento?”.

Paraguay, una nación entre dos gigantes

El territorio guaraní colinda con Bolivia, Brasil y Argentina, el cual, además de no poseer salidas al mar, durante el siglo XIX estuvo a punto de perder su soberanía debido a la Guerra de la Triple Alianza llevada a cabo entre los paraguayos y la unión de comarcas argentinas, brasileñas y uruguayas.

Paraguay es una de las naciones que no tiene salida al mar en América del Sur, junto con Bolivia. | Foto: Getty Images/iStockphoto

A pesar del golpe de este conflicto, Paraguay puedo establecer su soberanía con algunos cambios en su territorio. Dado este registro histórico, los cibernautas han aprovechado para argumentar que, en caso tal de que Paraguay tuviese un conflicto armado con Argentina, la nación austral ganaría la batalla, por lo que las declaraciones de Rubín se han tomado con sarcasmo en las plataformas digitales.