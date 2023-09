Expresidente Iván Duque tuvo encuentro con presidente de Paraguay, Santiago Peña; estos fueron los temas que abordaron

Petro vs. Duque: la pelea que desató el presidente por su férrea defensa a Cuba y por la que atacó al exmandatario; opiniones a favor y en contra

Contexto: Petro vs. Duque: la pelea que desató el presidente por su férrea defensa a Cuba y por la que atacó al exmandatario; opiniones a favor y en contra

Iván Duque se defiende y le da a Gustavo Petro donde más le duele: “Nunca he hecho parte de grupos terroristas” y le saca la lista de crímenes del M-19

Contexto: Iván Duque se defiende y le da a Gustavo Petro donde más le duele: “Nunca he hecho parte de grupos terroristas” y le saca la lista de crímenes del M-19

“Los Castro cuidaron que los niños tuvieran comida, salud y educación; en cambio tú, Duque, los bombardeaste. Creíste que si morían los niños, moría el comunismo, tanta estupidez pensaste. Quizás sea peor la dictadura del que cree que es bendito el matar 6.402 jóvenes, pensando que así termina el comunismo, que aquella de los Castro. Me importa un pito los que se creen demócratas con la sangre de niños colombianos y cubanos en sus manos”, aseguró Petro.

“Petro, grandísimo hipócrita, se llena la boca diciendo ‘a mí no me inviten a esos bacanales’, pero anoche estaba en Nueva York gozando de lo lindo en Broadway, mientras disfrutaba el musical Moulin Rouge. Se parecen tanto con Maduro, rechazan el capitalismo, pero no pueden vivir sin él”, criticó Jota Pe Hernández, senador de la Alianza Verde.