En vivo | Mujeres asesinadas en Cisjordania eran británicas: continúa tensión entre Israel y Palestina

Este viernes 7 abril, las hostilidades entre Israel, Gaza y Líbano aumentaron a raíz de una escalada de ataques. Expertos señalan que se trata del ambiente más tenso desde 2006, cuando se desató una guerra en el Líbano contra Hezbolá, una organización política y militar de naturaleza chií.

La amenaza de que se presente un enfrentamiento armado de grandes proporciones ha llevado a que la comunidad internacional haga un llamado a la calma. De hecho, en las últimas horas, el Gobierno del Reino Unido les pidió a “todas las partes” transitar hacia una “desescalada”.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores libanés afirmó que su país quiere preservar la calma en la zona sur y llamó a la comunidad internacional a “presionar a Israel para frenar la escalada”.

Entre Israel y Palestina había una relativa calma durante los últimos días después de que había iniciado el mes de ayuno musulmán del Ramadán, el pasado 23 de marzo. Pero esta semana las cosas cambiaron y el temor de la comunidad internacional se agudizó.

Uno de los primeros capítulos de esta serie de discordias se escribió el pasado miércoles 5 de abril, con la intervención de la Policía israelí en la mezquita Al Aqsa de Jerusalén. Se trata de un lugar sagrado para el Islam, por lo cual la acción atizó la tensión entre palestinos e israelíes. La molestia aumentó debido a que la intervención coincidió con las fiestas del Ramadán musulmán y la Pascua judía.

Ya el jueves 6 de abril, en pleno día de la Pascua judía, se reportó que alrededor de 30 cohetes fueron disparados contra Israel desde el Líbano.

Este ataque generó una respuesta feroz de las fuerzas israelíes que ya este viernes 7 de abril empezaron una retaliación bélica. Poco ayudó que en la mañana de esta misma jornada se registró un ataque armado contra un carro en el que iban tres mujeres. Eran una madre y sus dos hijas. Las hermanas, que tenían 16 y 20 años murieron.

Las fuerzas de seguridad israelíes hicieron presencia en el complejo de Al-Aqsa, también conocido por los judíos como el Monte del Templo, mientras aumentaba la tensión durante los enfrentamientos con los palestinos en la Ciudad Vieja de Jerusalén. - Foto: REUTERS

Estos son los últimos hechos de la escalada de hostilidades en Israel, la Franja de Gaza y el Líbano.

2:30 p. m. Ataque en Tel Aviv deja un muerto

Un muerto y seis heridos dejó en un ataque perpetrado en el centro de Tel Aviv, según información de la cadena CNN.

El Magen David Adom, que es el equivalente israelí de la Cruz Roja, indicó que está atendiendo a los heridos y que “el terrorista fue neutralizado”.

Videos compartidos por redes sociales corresponderían al atentado. En las imágenes se puede ver un carro volcado y una persona que sería ultimada por las autoridades.

Atentado terrorista en Tel Aviv, momento en el que el terrorista es neutralizado. pic.twitter.com/vDKoyrbzB7 — Dani Lerer (@danilerer) April 7, 2023

12:30 p. m. Israel estaría evitando atacar a Hezbolá para que el conflicto no escale

El medio israelí Channel 12 informó que el Ejército de Israel está evitando atacar directamente al grupo libanés Hezbolá y, por el contrario, está centrando su ofensiva en el grupo palestino Hamás.

La prensa israelí, sin embargo, ha señalado que David Barnea, el jefe del servicio de inteligencia Mossad, ha sido partidario de atacar a Hezbolá.

No obstante, reseñan que el estado israelí teme que el conflicto con actores libaneses se escale y que esto lleve a que haya nuevos ataques directos contra ciudades de Israel que pongan en riesgo a su población.

Hezbolá, por su parte, estaría tomando medidas para desmarcarse del lanzamiento de cohetes y los ataques armados que se han presentado esta semana en contra de Israel.

Incluso, algunos informes periodísticos citados por The Times of Israel advierten que Hezbolá le habría hecho saber a las fuerzas israelíes que no había participado en la ofensiva que se había registrado desde el Líbano en los últimos días.

11:30 a. m. Revelan que las dos mujeres asesinadas en Cisjordania eran de nacionalidad británica

El medio inglés Sky News informó que las dos mujeres que fueron asesinadas en medio de un ataque armado en Cisjordania eran británicas. Por su parte, el medio The Guardian advirtió que las jóvenes eran hermanas y se estrellaron en un vehículo después de recibir varios disparos.

También se conoció que el padre de las jóvenes estaba manejando otro carro que se encontraba más adelante.

Así mismo, la prensa inglesa ha señalado que Hamás, el grupo político y armado palestino, hizo un elogio del ataque, aunque no reconoció su autoría directamente. Las autoridades israelíes siguen buscando a los autores del hecho.

Así mismo, señalaron que después de los ataques armados de los últimos días el comisionado de policía de Israel les pidió a los ciudadanos que cuentan con autorización de portar armas que las carguen con ellos.

10:00 a. m. Presidente de Turquía pidió unidad del mundo islámico

El presidente de Turquía, Tayyip Erdoğan, condenó las actuaciones de Israel durante los últimos días. - Foto: Reuters / Presidential Press Office/Handout

El presidente de Turquía, Tayyip Erdoğan, sostuvo una conversación con su homólogo de Irán, Ebrahim Raisi. En la charla telefónica que tuvieron Erdoğan hizo énfasis en la necesidad de que el mundo islámico esté unido frente a las tensiones que hay entre Israel y Palestina.

“Al enfatizar que el sentido común debe prevalecer para evitar una nueva espiral de violencia, Erdoğan dijo que sería beneficioso tomar iniciativas para guiar a todas las partes hacia el sentido común”, señaló el Gobierno turco en un comunicado citado por la Agencia Anadolu, oriunda de Turquía.

Más temprano, Erdoğan pidió que se detuvieran los ataques contra los musulmanes y señaló a Israel de tener una política opresiva.

09:30 a. m. Detienen a palestino señalado de ataque armado en Cisjordania

Medios locales de Israel reportaron que las Fuerzas de Defensa de Israel detuvieron a un hombre palestino que habría participado en un ataque armado contra el Ejército israelí en Cisjordania. El sospechoso supuestamente habría disparado contra varios soldados y habría dejado herido a uno de ellos en el norte de Jerusalén.

Ahora, según el reporte recogido por el medio The Times of Israel, el capturado se encuentra privado de la libertad en la ciudad de Al-Ram, en Cisjordania.

También dieron a conocer que el arresto se llevó a cabo con información de la agencia de seguridad

De acuerdo con la información de las Fuerzas Armadas, junto al sospechoso también habrían capturado a otros tres palestinos en distintos puntos de Cisjordania.

07:30 a. m. Ordenan reforzar la seguridad de Israel a nivel nacional

El medio israelí The Israel Times reportó que en la tarde de este 7 de abril (en la mañana de Colombia) el ministro de Defensa de ese país, Yoav Gallant, ordenó reforzar la seguridad a nivel nacional.

En esa medida, se dio a conocer que las autoridades fortalecerán su presencia en las carreteras y comunidades de Israel. La orden se dio después del ataque armado que se presentó en Cisjordania y que dejó a dos mujeres muertas y otra más herida.

El Ministerio de Defensa israelí aseveró que están adelantando múltiples investigaciones para dar con los autores del crimen.

04:30: a. m. La Unión Europea condenó el ataque armado en Cisjordania

El embajador de la Unión Europea en Israel, Dimiter Tzantchev, condenó enérgicamente el ataque a disparos que sufrió un vehículo en Cisjordania y que dejó dos mujeres muertas.

“Horribles noticias de un ataque con disparos en el Valle del Jordán, Cisjordania: dos jóvenes israelíes asesinadas, una gravemente herida. Condolencias a las familias de las víctimas, deseos de pronta recuperación a los heridos. ¡Condeno enérgicamente el ataque terrorista! La violencia nunca se justifica”, indicó el diplomático a través de su cuenta de Twitter.

4:00 a. m. Asesinaron a dos mujeres en Cisjordania

Un ataque que se presentó en Cisjordania, un territorio palestino ocupado por Israel desde 1967, dejó dos mujeres muertas y otra fallecida. El hecho elevó aún más las tensiones que venían agudizándose por cuenta de los ataques con misiles que había recibido Israel.

Al parecer, el vehículo en el que se movilizaban las tres mujeres fue atacado a tiros. Según la prensa local, se trataba de una madre y sus dos hijas. Estas últimas fueron las fallecidas. “Los socorristas constataron la muerte de dos mujeres de unos veinte años, y atendieron a otra, gravemente herida”, anunció el Magen David Adom, el equivalente israelí de la Cruz Roja.

El Ejército indicó que las dos víctimas eran israelíes, y precisó que su vehículo fue atacado en el cruce de Hamra, en el norte del valle del río Jordán, en Cisjordania.

Cisjordania es un territorio palestino ocupado por Israel desde 1967. - Foto: AFP

Las fuerzas de Israel también informaron que bloquearon las carreteras en la zona, y haber iniciado la búsqueda de los “terroristas” que abrieron fuego contra el vehículo.

1:40 a. m. Israel inicia su ataque contra Gaza y el Líbano

El Ejército israelí lanzó el viernes de madrugada ataques en Líbano y la Franja de Gaza, contra el movimiento político, armado y palestino Hamás. La acción de Israel se dio a raíz de las decenas de cohetes disparados contra su territorio, en medio de una escalada de violencia en la región.

Antes de que comenzara el ataque, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, había alertado de una firme reacción ante los lanzamientos de misiles. “Golpearemos a nuestros enemigos y les haremos pagar el precio de cada agresión”, aseguró el mandatario.

Benjamín Netanyahu anunció que les haría pagar el precio de las agresiones a sus enemigos. - Foto: Reuters / Autor: Ammar Awad

En Gaza, el Ejército israelí indicó que había bombardeado dos túneles y dos lugares de producción de armamento de Hamás, que controla este territorio sometido a un estricto bloqueo de Israel desde 2007.

Hamás condenó “en los términos más fuertes posibles la espantosa agresión israelí contra la Franja de Gaza asediada y el Líbano” y dijo que haría a Israel “enteramente responsable de las consecuencias de una agresión tan grave”.

El Ministerio de Salud de Gaza, por su parte, sostuvo que hubo “daños” en el hospital pediátrico de Al Dorra tras los bombardeos israelíes, que calificó como “inaceptables”.

*Con información de la AFP.