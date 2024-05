“Misión cumplida, carajo”: así fue el primer discurso de José Raúl Mulino como nuevo presidente electo de Panamá

Posteriormente, el recién electo nuevo mandatario se reunió con sus seguidores para dar su primer discurso tras su victoria en las urnas de este domingo. “Muy buenas noches a ustedes y el país que me escucha, misión cumplida, carajo... Aquí estamos porque hemos llegado con el voto mayoritario de los panameños, duélale a quien le duela”, señaló José Raúl Mulino en sus primeras palabras en público.

“He podido conversar hace un momento con el candidato Rómulo Roux y José Gabriel Carrizo, a quienes les manifesté lo mismo porque todos los panameños tenemos que sumar esfuerzos para poder avanzar en la agenda nacional que impera”, manifestó el candidato ganador que asegura que si bien no olvida todos los ataques que sufrió en campaña. No buscará venganza política.

“Este que está aquí no es títere de nadie (...) Yo no estoy aquí porque me puso alguien”, dijo Mulino durante su discurso de victoria ante sus seguidores llenos de alegría. Aun así, también agradeció a su líder político, Ricardo Martinelli, expresidente panameño condenado por corrupción. “Misión cumplida, también, Ricardo”, dijo al inicio de su discurso de victoria.