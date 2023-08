Encuentran seis migrantes muertos en la frontera de México y Guatemala

La Fiscalía del estado de Chiapas dijo que investigaba el caso y confirmó el número de víctimas, pero no ofreció detalles sobre sus identidades, nacionalidades, ni si eran pobladores, migrantes o presuntos delincuentes.

“Motozintla seguro, no al cobro de piso, no a las extorsiones, no a levantones. ¡Paz y tranquilidad!”, se leía en una pancarta llevada durante la movilización. “Únete y terminaremos de crear un Motozintla seguro”.