Españoles creen que hay muchos inmigrantes, pero sienten mayor simpatía por los latinos, según encuesta

Familia colombiana que emigró a EE. UU. está desaparecida en la frontera con México

Desde el pasado 28 de diciembre no se conoce el paradero de una familia de colombianos integrada por los padres y dos menores de edad. Según Noticias Caracol , que tuvo acceso a la historia, contó que Florelia Cárdenas, madre de Sandra Paola Sanabria, su yerno Óscar Eduardo Ayala, y sus dos nietos, Óscar, de 7 y Alisson de 3 años , no aparecen ni tiene noticias de ellos desde ese día.

Las personas que cruzaron la frontera entre Estados Unidos y México buscan un paso a través de alambre de púas en el lado texano del Río Grande. | Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

“Estamos retenidos, pero va a ser algo breve. Estamos bien y los niños están bien. No nos ha faltado la comida. Necesitamos reunir 8.000 dólares... entre más rápido reunamos, más rápido salimos de acá”, le comentó Sandra.

Desde ese día, en el que no tuvo más noticias de su hija y familiares, ya han pasado 7 días sin que tenga noticias. “Nos están pidiendo 32 millones de pesos, 2.000 dólares por cabeza, nosotros no tenemos plata, no tenemos ni para nosotros”, aseguró Cárdenas.