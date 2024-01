Esta es la escalofriante radiografía de la crisis en Ecuador por culpa del terrorismo. El Gobierno Noboa le declaró la guerra y promete una respuesta sin precedentes

Las cárceles se han convertido en centros del delito donde no hay Dios ni ley, y los criminales actúan a sus anchas. Muestra de la grave situación penitenciaria es la cantidad de motines y asesinatos que ocurren dentro de los centros correccionales, en los que en los últimos dos años, según las autoridades, más de 400 personas han perdido la vida en los penales y no hay ningún responsable claro.

“Deja una sensación de indefensión, que ratifica el abandono del Estado al trabajo periodístico. Ya en 2018 ocurrió el secuestro y asesinato de colegas de diario El Comercio, y en 2023 nueve periodistas abandonaron el Ecuador tras recibir amenazas del crimen organizado. De ellos solo dos retornaron. No se han activado protocolos mínimos que garanticen el oficio”, manifestó a SEMANA Fabricio Vela, periodista ecuatoriano de A primera hora.

En medio de este panorama, el Gobierno no aguantó más y decretó el estado de conflicto armado interno en el país para poder combatir a las bandas delincuenciales, además de prometer amnistía e indultos a las fuerzas del orden con tal de lograr la derrota del crimen organizado, que ha actuado por todo el país sembrando el terror.

Un país que, según cifras de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Crimen Organizado, registra un promedio de 61 asesinatos diarios, requería la mano dura que prometía Noboa y que al verse asfixiado por las circunstancias, tuvo que acelerar sus planes. Pero aun así no ha estado exento de la polémica, aunque ahora todo el país ha mostrado su respaldo a la mano dura del mandatario, que promete una guerra sin cuartel para los delincuentes.

“Su Plan Fénix era una propuesta de campaña sin ninguna capacidad real de acción, ya que no existía. Y ahora que le estalla este problema en el rostro, debe encontrar primero que el país entero le ha dado su apoyo para que haga lo que tiene que hacer”, contó Christian Zurita en diálogo con SEMANA.

¿Y ahora?

“Hay una sensación de temor, terror, miedo, incertidumbre, desazón, desasosiego y hasta desconfianza. La gente no cree en las instituciones y tiene poca esperanza en que la crisis pueda terminar. Miles de pequeños negocios han tenido que cerrar, amenazados por asaltos y extorsión. El panorama es poco alentador”, manifestó el periodista ecuatoriano Fabricio Vela a SEMANA.

“Hay una afectación muy grande en la vida cotidiana de los ecuatorianos, no solo en el ataque de estas últimas noches, sino en la indefensión frente a las extorsiones de estas organizaciones, que cobran a cambio de seguridad o de no agresión. Exigen incluso vacunas para no asaltar los buses que llevan a los niños a las escuelas en las mañanas, en el transporte público, en los negocios informales, en las grandes empresas”, contó la exministra María Paula Romo.