Estados Unidos cumple y reimpone las sanciones contra Venezuela. ¿Se cierra la puerta de una negociación con el régimen de Maduro?

En un muy pobre inglés, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, le dio un mensaje al presidente estadounidense, Joe Biden. “If you want, I want. If you don’t want, I don’t want”, fue lo que dijo en un casi incomprensible uso del idioma intentando decir: “Si tú quieres, yo quiero. Si tú no quieres, yo no quiero”. Esto ocurrió en medio del retorno de las sanciones al gas y al petróleo tras faltar al compromiso de brindar condiciones democráticas para las elecciones. Pero aún no parece ser un punto final.