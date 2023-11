Estados Unidos le manda un ultimátum a Nicolás Maduro. El régimen entra en pánico con María Corina Machado y busca atajarla

Para muchos expertos era claro que Maduro pondría un palo en la rueda de cualquier posible competidor. “Si bien Estados Unidos ya ha anunciado que se van a flexibilizar o relajar muchas de las sanciones, lo cierto es que en Venezuela hoy no hay condiciones para unas elecciones legítimas… Maduro quiere volver la habilitación de María Corina una concesión. Hay que saber también que unas elecciones con Maduro como candidato no solamente no son legítimas, ni creíbles, sino que adicionalmente las va a utilizar para perpetuarse en el poder”, le dijo el expresidente Iván Duque a SEMANA.

Maria Corina Machado, candidate of the Vente Venezuela party for the opposition primary, attends a press conference, in Caracas, Venezuela September 6, 2023. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria | Foto: REUTERS