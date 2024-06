Estados Unidos se prepara para una ola de calor; se esperan temperaturas cercanas a los 40 grados centígrados

Según estudio, el mundo completó 12 meses consecutivos de con récord de calor

Con esta serie de récords, “la temperatura media mundial de los últimos 12 meses (junio 2023-mayo 2024) es la más alta jamás registrada”, según Copernicus, es decir, “1,63° C por encima del promedio preindustrial de 1850-1900″ cuando las emisiones de gases de efecto invernadero de la humanidad aún no habían empezado a calentar el planeta, situación que desde la revolución industrial ha venido cambiado rápidamente.

“La humanidad es casi insignificante en comparación. Sin embargo, así como el meteorito que extinguió a los dinosaurios, nosotros también estamos teniendo un impacto desmesurado. En el caso del clima, no somos los dinosaurios, somos el meteorito. No solo estamos en peligro. Somos el peligro”, manifestó el director de la organización internacional.

Este límite de 1,5° C se cita como objetivo en el Acuerdo de París de 2015, firmado por casi todos los países. Pero tal anomalía debería observarse en promedio durante varias décadas para considerar que el clima se ha estabilizado en +1,5° C, lo cual aún no ha sucedido, es decir, que no es imposible que el próximo año sea más frío que el precedente.