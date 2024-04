¿Están los puertos europeos repletos de coches eléctricos?

La exportación e importación de coches es un reto. Cada coche ocupa hasta diez metros cuadrados de espacio, incluso cuando no está en uso. Esto causa problemas a los puertos europeos donde se cargan y descargan los barcos para el transporte de automóviles. En Alemania, esto afecta sobre todo a dos ciudades: Emden y Bremerhaven. El terminal de automóviles de Bremerhaven es uno de los mayores puertos de automóviles del mundo. El grupo logístico BLG declaró a DW que carga más de 1,7 millones de vehículos al año.

El problema radica en el transporte terrestre

En Zeebrugge (Bélgica), el puerto de la ciudad medieval de Brujas, se carga el doble de coches que en Bremerhaven. También están aparcados allí muchos coches que han desembarcado, pero aún no han sido transportados. Elke Verbeelen, del departamento de comunicación de los puertos de Amberes/Brujas, lo confirma a DW: “Esto ocurre en todos los puertos europeos que embarcan grandes cantidades de coches”.

Sin embargo, la prolongación del tiempo de estacionamiento no se debe sólo al volumen de coches importados: “El problema no es tanto el número de coches que llegan, sino el hecho de que no se transportan con rapidez”.