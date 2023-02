Este es el lío que se armó entre el Gobierno de Gabriel Boric y Nayib Bukele por cuenta de la Mara Salvatrucha, ¿qué pasó?

El subsecretario del Interior de Chile, Manuel Monsalve, descartó la presencia de miembros de la mara salvadoreña Salvatrucha en el país, desmintiendo así las afirmaciones del vicepresidente del país centroamericano, Félix Ulloa.

El vicepresidente Ulloa, quien cumple con puño y letra las órdenes del presidente Nayib Bukele, aseguró que, en el marco del estado de emergencia que rige El Salvador con el fin de acabar con las bandas y la delincuencia, la mara Salvatrucha había migrado hacia el norte de Chile, según declaraciones recogidas por la cadena de televisión T13.

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, estuvo presente en la Celac en territorio argentino - Foto: Getty Images

Estas afirmaciones fueron rápidamente desmentidas por Monsalve, que acusó a Ulloa de hablar “sin fundamento” a la par que aseguró que el Gobierno “no tendría problema en reconocer que en Chile hay crimen organizado”, si así estuviera sucediendo.

“Desde hace ya varias semanas se ha buscado instalar la presencia de esta organización criminal salvadoreña en Chile. Si estuviera presente, no tendríamos problemas en reconocerlo, porque el Gobierno tiene la obligación de transparentar la información al país”, manifestó el alto funcionario del gobierno de Gabriel Boric.

Manuel Monsalve, subsecretario del Interior de Chile, salió a desmentir las declaraciones del vicepresidente de El Salvador - Foto: Foto Twitter @SubseInterior

Así pues, Monsalve manifestó que ante los rumores, ha consultado con las autoridades policiales pertinentes para comprobar si tienen indicios sobre la presencia de miembros de la mara. “Ninguna agencia de Inteligencia de las policías tiene información”, afirmó.

“”No hay ningún antecedente serio, creo que no es bueno perder tiempo en un debate que no tiene fundamento y en información que tampoco tiene veracidad”, enfatizó Monsalve, quien sin embargo ha reconocido que la situación en materia de crimen organizado es “cambiante”, no descartando así que en un futuro sí se tenga constancia de la presencia de salvatruchas en Chile.

En medio de la tensión, Nayib Bukele le muestra al mundo cómo será la cárcel más grande y poderosa de América Latina

La cárcel que presentó Nayib Bukele, presidente de El Salvador, a través de sus redes sociales es uno de los centros más impresionantes del mundo en su género. Se trata del Centro de Confinamiento del Terrorismo, donde se encarcelarán a los pandilleros del país. Un complejo enorme que será custodiado por más de 600 guardias y que tiene su propia planta de agua y electricidad. Es tan grande que tendrá capacidad para más de 40.000 presos.

Está alejado de cualquier ciudad para el aislamiento total de los presos con la sociedad. El área de construcción es equivalente a siete veces el estadio más grande del país.

Bukele anunció la apertura del Centro de Confinamiento del Terrorismo en el Salvador. - Foto: Getty Images / Captura de pantalla de Twitter/ @NayibBukele

Según el anuncio del mandatario, será la cárcel más grande de todo el continente. En dicho centro penitenciario estarán los líderes más peligrosos de todos las pandillas, altos mandos como gatilleros, pero también para demás delincuentes de dichas estructuras criminales.

Nayib Bukele la recorrió paso a paso junto con los líderes de la guardia que estarán a cargo de resguardarla. “Antes los presos tenían prostitutas y play station”, dijo el primer mandatario en ese recorrido.

Más de 250 policías y militares cuidarán el perímetro del centro penitenciario. - Foto: Captura de pantalla de Twitter/ @NayibBukele

Esa visita guiada y presentada por televisión, y por las redes sociales del mandatario, evidenció la magnitud de ese complejo. Por ejemplo, los muros de concreto que impiden la fuga de presos son de 11 metros de altura. “Ni siquiera un carro que se estrelle allí lo rompe. Es una cárcel de primer mundo, para resguardarnos de los criminales”, aseguró uno de los líderes de la prisión. La cárcel tiene siete cercos, incluido uno virtual para la vigilancia.

Las torres de vigilancia, por su parte, están en cada uno de los anillos de la cárcel. “Sería imposible que salga un reo”, agrega el oficial que muestra la prisión. La cárcel funciona con cuatro anillos externos.

Simulacro de contención policial en el Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador - Foto: Captura de pantalla de Twitter/ @NayibBukele

La tecnología para ingresar a la cárcel es de punta, con escáneres muy potentes. “Se pueden ver los pulmones”, advierte el presidente. El guardia explica que esto permite garantizar que nadie ingrese nada dentro de sus cuerpos. “Los gobiernos anteriores le habían entregado los penales a estos grupos terroristas”, advierte el hombre que hace el recorrido.

Existe además un área de armería, que le da a los guardias la protección máxima para cualquier disturbio que pueda presentarse. También se tienen contempladas sesiones preventivas de inteligencia y contrainteligencia para que no salga de la cárcel ninguna orden o comunicación al exterior. La cárcel es tan hermética que los presos no saldrán ni siquiera a las audiencias judiciales, sino que podrán conectarse desde allí.

Con información de Europa Press y AFP