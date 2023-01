Nayib Bukele asegura que los gobiernos que no combaten la criminalidad tienen un motivo: son cómplices

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, agita nuevamente las redes sociales este miércoles, al afirmar de manera contundente que los gobiernos que no combaten la criminalidad, no lo hacen por falta de capacidades.

“Cuando un Gobierno no combate efectivamente la criminalidad, no es porque no tenga la capacidad de hacerlo, sino porque los cómplices de los criminales son los que están en el Gobierno”, aseguró Bukele desde su cuenta de Twitter, desde la que era inmensamente popular antes de ser presidente y la que se ha convertido en su principal canal de comunicación.

Bukele tiene actualmente 4,5 millones de seguidores en Twitter, y en el país hay 6,3 millones de habitantes.

Reacciones

Como es usual en sus trinos, a sus más recientes respondieron muchas personas compartiendo su idea, varios de los cuales son funcionarios que hacen parte del Gobierno o pertenecen a la rama legislativa.

“Bien dicho, presidente. La oposición en El Salvador lo sabe perfectamente, quieren disfrazarlo con la bandera de defensa a los derechos humanos y pretenden gritarlo al mundo. Pero cuando mataban 11.000 personas al año, callados se quedaban y vivían de ello. Son sinvergüenzas”, aseguró el diputado Edgardo Mulato en respuesta.

La guerra que ha venido llevando a cabo El Salvador en contra de las pandillas ha sido el distintivo de la gestión de Bukele. - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Así mismo lo hizo la diputada Cecilia Rivera, que pertenece al partido Nuevas Ideas del presidente Bukele: “El gobierno del presidente #NayibBukele ha demostrado que no habrá impunidad, y que además se combate el crimen con todas las herramientas jurídicas hasta llegar a las últimas consecuencias dentro del marco legal. La prioridad es que prevalezca la justicia y la democracia.”

José Urbina, diputado de El Salvador, vinculado a la Comisión de Salud, también aseguró: “Por décadas en El Salvador los criminales y los gobernantes dormían en la misma cama. Hoy la historia es diferente, los criminales se combaten y se castigan ejemplarmente”.

Criminalidad

El manejo en temas de seguridad de parte del presidente Bukele ha sido uno de los temas que le ha significado mayores réditos políticos.

Desde el pasado 27 de marzo se instauró en El Salvador un régimen de excepción, con el propósito de facilitar la lucha contra las pandillas, y en respuesta a una escalada de 87 asesinatos cometidos entre el 25 y 27 de marzo de parte de estas.

A través de esta normativa, que permite la captura sin orden judicial a los sospechosos de delitos, se han producido al menos 60.000 detenciones.

Su exitosa política anticriminalidad no ha estado exenta de críticas, pues tanto ciudadanos particulares como entidades, han hecho denuncias sobre posibles detenciones arbitrarias.

En su cuenta de Twitter, Bukele comparte este miércoles datos de popularidad de los presidentes de la región, él se encuentra muy por encima en la lista con un total de 88% de aprobación según DataWolrd. - Foto: Cuenta de Twitter Nayib Bukele

Popularidad de Bukele

La popularidad del presidente salvadoreño ha sido desde el inicio del mandato un distintivo, y se mantiene en valores muy altos desde el año 2019. Este miércoles el propio presidente compartió una imagen con los porcentajes de aprobación de distintos mandatarios de la región.

Bukele sobresale en el primer lugar con un 88 % de aprobación. Le sigue el presidente de Costa Rica con el 72 % de aprobación y luego el de República Dominicana con el 69 %, según los datos de DataWorld.

Reelección de Bukele

El 3 de septiembre de 2021, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, impuesta por el partido oficialista Nuevas Ideas, avaló la posibilidad para que “una persona que ejerza la Presidencia de la República y no haya sido presidente en el período inmediato anterior, participe en la contienda electoral por una segunda ocasión”, dando vía para que Nayib Bukele se presente a la reelección.

En septiembre de 2022, el presidente Nayib Bukele anunció que buscaría la reelección para las elecciones de 2024.

“Después de discutirlo con mi esposa Gabriela y mi familia, le anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido que seré candidato a la Presidencia de la República”, dijo Bukele en ese momento, durante una alocución con motivo de la conmemoración de la independencia de El Salvador.