Este pacífico país anuncia que interceptó dos bombarderos rusos. ¿Qué está pasando en Europa?

¿Amenaza?

La alerta, que no tiene por qué implicar ninguna amenaza directa contra la soberanía nacional, se activó a las 7:19 horas, según un comunicado de la Fuerza Aérea de Países Bajos, que también desplegó sus propios F-16. Los aviones rusos no llegaron a ingresar a territorio neerlandés.

Dinamarca, Países Bajos y Bélgica asumen alternativamente la vigilancia de toda la zona, que es a su vez puerta de entrada a territorio de la OTAN. | Foto: via REUTERS

Un portavoz de la Royal Airforce holandesa, citado por la Agencia Reuters, afirmó que los aviones son interceptados en los casos en que no tengan un código de identificación único, cuando no proporcionaron un plan de vuelo y si no hay una conversación bidireccional previa o durante el vuelo de los mismos.