Esto debe hacer con su visa americana cuando cambia de pasaporte

C ada año más connacionales se apuntan para solicitar la visa americana, requisito indispensable para poder ingresar, de forma legal, a Estados Unidos; sin embargo, pese a la ilusión y a la preparación a la que, en ocasiones, se someten los aspirantes, la embajada de ese país puede no dar el visto bueno y negar la aplicación.

En el trámite para solicitar la visa surgen varias inquietudes respecto al pasaporte: ¿debo cambiarlo cuando se me venza?, ¿y si tengo la visa en el pasaporte viejo, qué hago si se me venció?, ¿la visa me es válida en el pasaporte vencido?