Excónsul revela verdad sobre supuesto rechazo de la visa americana por errores en formulario, ¿influye en la decisión consular?

Yo siempre dejo que mis clientes revisen sus DS-160 antes de enviarlo (cada asesor debe hacer eso), pero aún así, a veces hay pequeños errores. ¿Cuánto impactan esos pequeños errores? Nada. Es importante tratar de llenar el formulado correctamente, pero si ya finalizó la solicitud, con que la información principal es correcta, no importa. ¿Cuál es la información principal que más importa para el oficial? Lazos Familiares Lazos Económicos Historial de Viajes Intención Si algo de eso está mal, corrígelo. Si solo son problemas con deletrear un nombre o algo así, no importa. #asesoriadevisa #visaeeuu #visaestadosunidosdeamerica #visaestadounidense #visaamericana #visasusa #formulariods160

Sobre el impacto de estos pequeños errores a la hora de llenar el formulario, Hanson aseguró que no afecta en mayor cosa, “muchos clientes me dicen que es por el mal llenado del formulario, ahí cambiaron unas letras, ahí escribieron mal mi nombre, se equivocó en la dirección. .. No fue por eso”, aseguró el hombre confirmando que este no es un motivo recurrente en la negativa de la solicitud por parte del agente consular.

El ex miembro consular confirmó que sí es importante tratar de llenar el formulario correctamente, pero si ya finalizó la solicitud, con que la información principal esté correcta, “no importa”, dijo agregando que si son sólo problemas para deletrear un nombre o algo así, esto no tiene mucha relevancia a la hora de tomar la decisión final.

En otro video, el ex cónsul explicó que en muchas ocasiones los solicitantes no concuerdan con los motivos por los cuales creen que su visa les fue negada, “veo esos en sus comentarios, me rechazaron por ser soltera, por ser estudiante, por no haber viajado”, puso como ejemplo el hombre asegurando que este no es un motivo pese a que haya estado en el listado de preguntas que hizo el cónsul durante la entrevista.