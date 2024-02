Exempleado de la Embajada reveló el grave error por el que les niegan la visa de EE. UU. a muchos colombianos

A muchos colombianos les niegan el documento migratorio para viajar a Estados Unidos, pues no se han preparados de la mejor manara para enfrentar la entrevista en la Embajada. Asimismo, algunos no saben responder las preguntas que les hacen.

“Sé que muchos quieren ir a Orlando, pero si su destino real no es Orlando, sino visitar a su familia en New Orleans, ir a California a ver su equipo favorito de baloncesto o simplemente ir a Chicago a tomarse fotos en lugares históricos, deben decir eso. La verdad es lo que quiere saber el cónsul” , precisó Arias.

Luego, sentenció: “Si el cónsul se da cuenta de que usted está mintiendo sobre su destino, le va a negar la visa. No cometa ese error. No se deje llevar por personas que le dan mal la información. Siempre ponga el destino que usted de verdad quiere visitar en Estados Unidos, no uno que le dijeron que le dará más probabilidades de obtener la visa”.