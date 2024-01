Si va a pedir la visa para Estados Unidos, no cometa el error de decir que va a Disneyland: esta es la razón

Visa a los Estados Unidos: excónsul revela cómo se debe ir vestido para que le aprueben la visa americana; “Si no estoy convencido, terminó”

Al respecto, han circulado todo tipo de mitos frente a lo que se debe o no hacer al momento de aplicar para obtener la visa estadounidense. Los testimonios de personas que han tenido éxito así como de quienes han fracasado en el intento se han hecho virales en plataformas digitales, de manera que hoy los interesados tienen variedad de consejos a su disposición.

“Si uno va a Disneyland por primera vez, está bien, puede poner eso en la solicitud, no molesta. Pero cuando hablamos de personas que nunca han viajado a otro país, no tienen la habilidad económica de viajar y está escogiendo para su primer viaje el lugar más caro del mundo, no tiene mucho sentido”, analizó Hanson.