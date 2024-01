Visa de Estados Unidos: ¿en qué casos se puede pedir gratis?

Las visas de no inmigrante son para ciudadanos extranjeros que desean ingresar a los Estados Unidos de manera temporal, por turismo, tratamiento médico, negocios, trabajo temporal, estudio u otras razones similares.

Los solicitantes de visas de no inmigrante deben pagar una tarifa MRV a menos que estén exentos del requisito. La tarifa de solicitud de MRV no es reembolsable ni transferible. No habrá devolución de la tasa, independientemente de si finalmente se expide o rechaza el visado.