Visa americana: los beneficios que tendría un colombiano si se casa con un ciudadano estadounidense

La idea de tener un futuro mejor en el extranjero se está convirtiendo en una idea generalizada entre los ciudadanos colombianos, debido a la dura situación económica por la que pasa el país.

Uno de esos destinos para migrar es Estados Unidos y aunque muchos lo hacen con una visa de turista y luego se establecen de manera ilegal en ese país, existen formas de poder quedarse con todas las de la ley.

Una de las opciones es el amor. Si un ciudadano/a colombiano/a está enamorado de uno estadounidense, podría solicitar en la embajada la visa K.

Sin visa, no se puede ingresar legalmente a Estados Unidos. Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Tal como lo indica la Embajada de Estados Unidos, la visa K-1 permite al novio o novia colombiana viajar a los Estados Unidos y casarse con su enamorado estadounidense dentro de los 90 días desde su arribo. O sea, tiene tres meses para permanecer de manera legal dentro del país.

Además si el colombiano/a contrae matrimonio con su pareja dentro de esos 90 días, tras ser admitido a Estados Unidos como no inmigrante K-1, posteriormente puede solicitar el estatus de residente permanente legal en el país, o sea obtener la tan anhelada Green Card.

La Green Card es el documento que todo migrante desea obtener en Estados Unidos - Foto: Getty Images / Autor: Leekris

Con esto el colombiano/a enamorado podría tener en menos de lo que piensa una alternativa para vivir con el ser que ama, además de poder radicarse en el país de manera legal para trabajar o estudiar.

Los requisitos para aplicar a este tipo de visa son los siguientes:

1. Diligenciar el formulario DS-160 en línea.

2. Luego se debe pagar la tarifa de la visa a través de la página del sistema de citas e información

3. Tener Pasaporte vigente para viajar.

La demanda de solicitud para visa americana es alta. - Foto: Getty Images/iStockphoto

4. Tener el certificado original de nacimiento del aplicante y de sus hijos, si aplica.

5. Tener el certificado original de divorcio o defunción de todos los cónyuges anteriores que tuvo tanto el ciudadano colombiano/a, como su su prometido(a)

6. Tener un certificado de la policía del país de residencia y de todos los países en los que haya vivido más de un año después de haber cumplido los 16 años de edad.

7. Tener resultados del examen médico que solicita la Embajada de Estados Unidos.

8. Tener pruebas de la relación que tiene el/la colombiano/a con el/la ciudadano(a) estadounidense.

Hay que presentar pruebas de que el ciudadano colombiano sí tiene una relación de pareja con su prometido estadounidense. - Foto: iStock

Esto es lo que pasa cuando alguien se queda en Estados Unidos con visa de turista

Como su nombre lo indica, la visa de turista se solicita para conocer Estados Unidos, pero no para una permanencia, según la Ley de Inmigración. Se trata de un tipo de credencial que le da la opción al visitante de permanecer de manera temporal en donde, aparte del turismo, la premisa de los negocios o tratamientos médicos también es válida.

La visa de turista se solicita para conocer Estados Unidos, pero no para una permanencia, según la Ley de Inmigración. - Foto: Getty Images

Así las cosas, quienes consiguen obtener la citada visa tienen la posibilidad de permanecer en Estados Unidos por seis meses. No obstante, hay quienes no siguen las indicaciones de los consulares al pie de la letra y es cuando los problemas legales comienzan a hacerse visibles.

Teniendo en cuenta recopilaciones del portal Heraldo Usa, quienes se quedan en Estados Unidos con visa de turista, luego del tiempo estipulado por la ley, tienen que enfrentar sanciones, como:

La persona acumula tiempo de permanencia ilegal con pérdida del estatus, lo que “implica que puede ser deportado por las autoridades migratorias”.

Tras rebasar el límite de la estancia, existe la posibilidad de que la persona no sea elegible para una visa en el futuro que le permita arribar a Estados Unidos. Asimismo, otros trámites se pueden ver afectados.

Se efectúa la cancelación de la visa de manera automática.

Este documento es indispensable para que los inmigrantes puedan entrar a los Estados Unidos. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Pero eso no es todo, ya que no siempre se aplican las anteriores sanciones de la misma forma; estas dependen de la cantidad de tiempo (días, meses o años) de permanencia no establecida. El citado portal comparte lo estipulado por la normativa de Estados Unidos en relación con los tiempos de incumplimientos:

Con tan solo un día o varios de ellos, se “acumula presencia ilegal y complica cualquier trámite migratorio futuro”.

Si la persona permanece más de 180 días (aproximadamente seis meses o medio año) con la visa de turista, luego del tiempo acordado en el consulado, y procede a salir del país, “se activa el castigo automático de tres años sin poder entrar a Estados Unidos”.

Si la persona se queda en EE. UU. por más de un año y quiere salir del país, las autoridades comparten que se establece una sanción de 10 años para que, durante ese tiempo, el turista no pueda volver a pisar los suelos americanos.

Por último, quienes tienen visa de estadía, pero necesitan estar un poco más en Estados Unidos pueden solicitar una extensión de estadía en el país. Con este trámite la persona debe adoptar un estatus de no inmigrante, no haber cometido ningún delito y el pasaporte debe estar vigente.