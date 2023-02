En total, son 40 países que no necesitan de la visa para ingresar al país norteamericano.

Estos son los países que no requieren visa para ingresar a Estados Unidos; así va el proceso con Colombia

Estados Unidos es un importante destino para los colombianos que residen en el exterior. La facilidad de vincularse al mercado laboral, el alto valor del dólar en comparación con la moneda colombiana y el valor de pago por hora en trabajos que no requieren calificación son algunas de las principales razones para que mucha gente decida emigrar a este país.

En ese sentido, Luis Gilberto Murillo, embajador de Colombia en Estados Unidos, le propuso al Gobierno del país norteamericano una serie de iniciativas, entre ellas la eliminación del requerimiento de la visa para ingresar al país.

Ahora bien, para que Colombia haga parte de los selectos países que no necesitan visa, debe cumplir con una serie de condiciones, las cuales podrían tardar varios años en alcanzar dicho propósito.

Entre las condiciones se encuentran los temas de seguridad nacional, cooperación bilateral, control migratorio, prevención y combate del narcotráfico.

En ese sentido, el principal reto que tiene el país está en el control migratorio, debido a que Colombia es una de las naciones con más tránsito ilegal por las fronteras. Además, debe mejorar su vigilancia y prestar más atención al problema con el narcotráfico.

La decisión de ingresar a Colombia en el listado de naciones con esta exención recae en el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya que es él quien tendrá la última voz en este largo proceso.

En cuanto a los países que cuentan con el beneficio del VWP (Visa Waiver Program por sus siglas en inglés) son 40 y son los siguientes:

Andorra.

Australia.

Alemania.

Austria.

Bélgica.

Brunei.

Chile.

Corea del Sur.

Croacia.

Dinamarca.

España.

Eslovaquia.

Eslovenia.

Estonia.

Finlandia.

Francia.

Grecia.

Hungría.

Islandia.

Irlanda.

Italia.

Japón.

Letonia.

Liechtenstein.

Lituania.

Luxemburgo.

Malta.

Mónaco.

Nueva Zelanda.

Noruega.

Países Bajos.

Polonia.

Portugal.

Reino Unido.

República Checa.

San Marino.

Singapur.

Suecia.

Suiza.

Taiwán.

El error que cometen muchos turistas en Estados Unidos y que les podría costar la visa

Es importante conocer algunas especificidades sobre el manejo de la visa de Estados Unidos, que evitarán que las personas cometan errores con este documento, que se han vuelto recurrentes.

Uno de los errores más comunes que muchos colombianos cometen se refiere al mal manejo de las estadías en Estados Unidos, de las personas que cuentan con una visa de turismo. Así lo relata en una cuenta de TikTok la experta en este tipo de trámites, Milena Zambrano.

La experta dice que las personas que cuentan con una visa de turismo válida por 10 años no deben salir y entrar en cualquier momento como deseen, pues deben tener en cuenta que en cada ingreso al país, la persona recibe un permiso de estadía de hasta seis meses.

Pero es “hasta seis meses” no debería ser tomado al pie de la letra: “no te quedes esos seis meses, el quedarse tanto tiempo en Estados Unidos es un motivo para que no te renueven la visa o que en tu próximo viaje a Estados Unidos, no te dejen ingresar”.

Pero porque pueden las autoridades norteamericanas podría tomar decisiones teniendo en cuenta ese criterio: “ellos pueden sospechar que por todo ese tiempo que te has quedado, pudiste haber estado trabajando o estudiando en Estados Unidos, entonces quédate en Estados Unidos máximo dos meses, recuerda que solicitaste una visa de turismo y cuando uno se va de vacaciones generalmente no se toma más de un mes o mes y medio de vacaciones”, asegura la experta.

De esta manera, Zambrano recomienda a las personas que cuentan con la visa de turista, darle un buen uso para no arriesgarse a que la visa sea cancelada o no renovada, al momento del vencimiento.