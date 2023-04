Exclusivo: aparece el joven colombiano detenido en El Salvador, está libre y dice que no fue detenido por tema de pandillas

El colombiano José Antonio Potes, quien había sido detenido en El Salvador el pasado 21 de enero, envió un video en el que aclara que tuvo un problema de migración, pues estaba trabajando sin un permiso especial. Con esto, desmintió lo que habrían dicho algunos medios de comunicación sobre el hecho de que él había sido detenido por pertenecer a una pandilla.

En el video se ve al joven en las calles de El Salvador. “Un mal entendido con Migración”, dijo, asegurando que los medios de comunicación difundieron información falsa.

“Soy un joven colombiano que estoy en las calles de El Salvador libre, con el tema mío fue algún malentendido por algo que estaba en la cárcel por temas de pandillas”, dijo el colombiano en el video, “con ganas de empezar un nuevo camino en este país”, dijo.

Fuentes aseguraron a SEMANA que fue detenido por asuntos migratorios, algo que desmiente lo que había dicho su familia.

La misma fuente le contó a SEMANA que el caleño había visto la noticia en Colombia donde dicen que es pandillero y que lo habían detenido por eso, cosa que no es cierto, pues el ya no está detenido y por el contrario se encuentra libre y trabajando.

Si bien el colombiano fue detenido en enero, no fue por motivos de vinculación a ninguna pandilla si no por un permiso migratorio que no tenía mientras trabajaba. Según la fuente, el colombiano emigró a El Salvador por falta de oportunidades laborales que sí encontró en ese país.

El joven pidió que cesen las difamaciones pues las autoridades de El Salvador podrían pensar que el tiene que ver algo con pandillas cuando no es así. - Foto: Foto: Cortesía

Finalmente el joven pidió que cesen las difamaciones pues las autoridades de El Salvador podrían pensar que el tiene que ver algo con pandillas cuando no es así.

José Antonio Potes Cáez es un joven caleño, de 27 años, quien viajó a El Salvador fascinado por la política de seguridad del presidente de ese país, Nayib Bukele, y en búsqueda de mejores oportunidades para él y su familia.

José Antonio Potes Caos, joven valluno detenido en El Salvador. - Foto: Cortesía Karol Cotes

Como lo contó a SEMANA Karol Potes, hermana de José Antonio, él decidió viajar a ese país porque de un tiempo para acá se interesó por el gobierno de Bukele y por la decisión que estaba tomando frente a cómo combatir el crimen organizado y las pandillas.

Según familiares de José Antonio, otra de las razones por las que el colombiano escogió ese destino fue porque conocía a un amigo en ese país, el cual ha vivido allí durante varios años, por lo que consideró que le serviría ese apoyo para iniciar su nueva vida. Se sospechaba que con él habría sido detenido.

Aunque es oriundo de Cali, ha vivido gran parte de su vida en Riofrío. Allí trabajaba en labores de soldadura y, según le contó su amigo radicado en El Salvador, allí estaban pagando mejor. “Quería que mi mamá dejara de trabajar tanto y brindarles un apoyo a ellas”, aseguró Karol.

Karol le confirmó a este medio que su hermano había sido detenido por pertenecer, presuntamente a la pandilla Mara 18, un temido grupo que, según la familia, opera también aquí en Colombia, algo que no estuvo muy claro por las zonas en las que originalmente se ha identificado su presencia, sobre todo en Centroamérica.

Miembros de la pandilla M18 miran a través de las rejas de la 'jaula de pandillas' designada M18 en la estación de policía de Quezaltepeque, El Salvador.(Photo by Giles Clarke/Getty Images.) - Foto: Getty Images

Sobre su presunta presencia en Colombia, “en Centroamérica, la pandilla opera principalmente en El Salvador, Guatemala y Honduras, pero es en Estados Unidos donde tiene la presencia más definida: un estimado de 30.000 a 50.000 miembros”, dijo el medio investigativo Insight Crime.

Cabe recordar que Casi 63.000 presuntos pandilleros han sido detenidos en El Salvador en el marco de la “guerra” contra estas bandas lanzada hace diez meses por el presidente Nayib Bukele, informó el lunes el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.