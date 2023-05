El expresidente de PDVSA aseguró que la culpa de la crisis humanitaria en Venezuela no son las sanciones contra el país.

Exministro de Hugo Chávez a SEMANA: Venezuela es una dictadura y Maduro no va a ganar las elecciones

Rafael Ramírez Carreño fue ministro de Petróleo durante el gobierno del expresidente Hugo Chávez, tiempo después fue elegido como presidente de la filial estatal petrolera PDVSA donde duró 10 años en el cargo, después de haber durado 12 años como jefe de cartera.

Algunas semanas atrás, el presidente Nicolás Maduro ordenó el inicio de la operación anticorrupción ‘Caiga quien Caiga’ donde se han detenido a numerosos exmiembros directivos y de Gobierno y se han incautado más de 1.000 bienes entre ellos seis edificios, 38 apartamentos de lujo, 28 mansiones, 16 oficinas, cuatro grandes terrenos y siete empresas, entre otros.

El número de funcionarios detenidos por su presunta vinculación a tramas de corrupción de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) es de 80 hasta el momento (uno de ellos se suicidó presuntamente en su celda), sumando un total de 172 redadas.

Según Ramírez, lo ocurrido en PDVSA “es un acto de corrupción que no tiene precedentes en el país del gobierno de Nicolás Maduro” y que vincula directamente a la gestión de la ministra de Finanzas, Delcy Rodríguez, e incluso de Tareck El Aissami.

“Esa pérdida de 25.000 millones de dólares es equivalente a lo que facturó Ecopetrol durante todo el año pasado, es decir, es una cantidad de dinero muy importante, equivalente a la facturación de la industria petrolera en un año de gestión con una producción promedio de 700.000 barriles día”, dijo.

Sobre el nuevo nombramiento del máximo directivo de PDVSA, Pedro Telechea, el exministro dijo que el inconveniente de la filial no es quien la lidere, sino el Gobierno. “El problema de PDVSA es Miraflores, es un problema político, nuestros problemas no son problemas técnicos, nosotros tenemos todos los recursos humanos, el conocimiento para incrementar nuestra producción petrolera”, dijo.

En medio de escándalo en PDVSA, en Venezuela aprueban ley para confiscar bienes vinculados con corrupción. (Photo by Pedro Rances Mattey/picture alliance via Getty Images) - Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Por otro lado, se refirió a las próximas elecciones en Venezuela, asegurando que el chavismo está separado de Nicolás Maduro, y que el hecho de que el presidente “seleccione” quiénes van a ser los candidatos que va a confrontar no tiene ningún sentido.

“Sin duda es una dictadura, Venezuela es una dictadura, el Gobierno no respeta la Constitución, no respeta las leyes, no hay separación de poderes, utiliza la justicia para perseguir”

En entrevista con SEMANA, el expresidente de PDVSA aseguró que su país está en crisis gracias a la mala gestión como presidente de Nicolás Maduro, que en las próximas elecciones se verá una clara derrota contra el actual mandatario. “Maduro no gana unas elecciones en el país en ninguna condición, Maduro no le gana a nadie. Ni Maduro ni nadie del madurismo”.

Rafael Ramírez, quien ocupó el cargo de ministro de Energía y Petróleo de Venezuela, habló con SEMANA desde Europa. - Foto: Cortesía

Según el exministro, Maduro y su grupo tienen un rechazo de cerca del 80 % de la población, tiene unos mecanismos de control social y unos empleados que los llevan a marchas y todo este tema, pero el rechazo popular es “abrumador”.

“Maduro ha cerrado todas las vías constitucionales y solo quiere dejar abierta la vía a la violencia (...) ha demostrado que es violento, lo demostró en 2014 y lo demostró en 2017″, dijo Ramírez a SEMANA.

El exfuncionario de PDVSA aseguró que Venezuela necesita un cambio drástico de gobierno para recuperar la industria petrolera y por ende la economía del país, “rescatar el petróleo, rescatar nuestras leyes, rescatar la Constitución, restablecer el marco legal”, dijo.

El presidente de Venezuela propone invertir los recursos robados en programas sociales. - Foto: REUTERS

Sobre las complicaciones que puede tener el país después de las sanciones impuestas por Estados Unidos y otras partes del mundo, Ramírez dijo que es una verdad a medias. “No es verdad que las sanciones son las que han provocado la crisis humanitaria en Venezuela. No, no es verdad”, dijo.

El exministro aprovechó para enviarle un mensaje al presidente de Colombia sobre su amistad con Venezuela y la información que le llega a Casa de Nariño, asegurando que “el presidente Petro tiene que cuidarse de las voces que le están diciendo eso porque no le están diciendo la verdad. La crisis estalló mucho antes de esto, producto de una mala, pésima política económica de Maduro”, aseveró.