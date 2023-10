Familiares de la colombiana Marta Granados se sienten “frustrados” tras cinco meses de su desaparición en México

Además, en el comunicado los familiares de Granados indicaron que las autoridades más locales han estado agotando recursos para lograr encontrar a la abuela, sin embargo, hasta el momento no les ha sido posible, así como tampoco se ha podido avanzar en el proceso de investigación.

La mujer lleva cinco meses desaparecida y las autoridades no tienen ni una pista sobre su paradero. | Foto: Imagen publicada por la cuenta del medio Cinco Radio Oficial @laredcincoradio@laredcincoradio

“En el caso de Marta Granados tuvieron a su disposición todo el apoyo federal y estatal de varias agencias, pero continúan argumentando que no son capaces de reportar un solo resultado por ser una entidad rebasada por el crimen, ante la insuficiencia de recursos y elementos. Pudo contar con enormes recursos del estado mexicano (CONASE, GN, SEDENA) y, aun así, no ha sido ubicada y no se ha encontrado un solo rastro o indicio sobre su paradero, o sobre los hechos que llevaron a su desaparición”, agregó el medio citado.