Grave error médico: 18 meses después de una cesárea, encontraron instrumento quirúrgico del tamaño de un plato dentro de una paciente

De acuerdo con el informe de la comisionada, los hechos ocurrieron durante un procedimiento de cesárea que tuvo lugar en 2020, y que tuvo como objeto una paciente de 20 años, quien apenas 18 meses después tuvo que ser operada para la extracción del elemento, en medio de un caso que evidencia un sensible escenario de negligencia médica , si se tiene en cuenta que el dispositivo que permaneció dentro de la mujer pudo poner en riesgo su integridad e incluso su vida.

En el momento de la cesárea, programada para los 36 semanas y tres días de gestación del bebé, los médicos habían solicitado al personal de enfermería el cambio de un AWR dispuesto inicialmente, al advertir que este era muy pequeño para la la cirugía, teniendo que cambiar el elemento por uno de mayor tamaño. No obstante, pese a que el primer elemento se retiró del cuerpo de la mujer, en el correspondiente conteo de instrumental, no se había incluido el uso del segundo elemento, por lo que este no fue revisado en el conteo por parte de los encargados del instrumental al final de la operación.