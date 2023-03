Graves atentados contra periodistas en Ecuador alertan a la prensa de ese país; utilizaron memorias USB con explosivos

Una explosión de una memoria recibida en un sobre amarillo, más otros tres paquetes similares entregados en otros medios de comunicación, avivaron la atención en Ecuador.

“Nuestro compañero Lenín Artieda sufrió un atentado en la sala de redacción de Ecuavisa, en Guayaquil, la mañana de este lunes 20 de marzo de 2023. No es el único caso y otros periodistas de Teleamazonas y TC Televisión recibieron artefactos explosivos, al interior de sobres, con las mismas características”, informaron desde el canal de la ciudad ecuatoriana.

Entrada del medio Ecuavisa, donde trabaja uno de los periodistas. - Foto: Twitter Victor Magaña

Confirmaron además que el único sobre que detonó fue el de presentador de ‘Contacto Directo’. “Por fortuna, la explosión no le causó daños personales. Ecuavisa se solidariza con nuestro periodista, colegas y canales amigos”, señalaron en un comunicado de prensa.

En total, las autoridades detectaron el envío de cinco sobres con explosivos escondidos en USB; dos hacia Quito y tres con destino a Guayaquil. En ese sentido, los otros cuatro intentos de atentados se presentaron así:

TC Televisión de Guayaquil . Llegó el jueves 16 de marzo, un sobre similar para el periodista Mauricio Ayora, conocido como Caterva.

Teleamazonas en Quito. El paquete fue enviado para el periodista y director de noticias, Milton Pérez .

Radio Democracia . El explosivo llegó el miércoles anterior dirigido al periodista Miguel Rivadeneira.

Un sobre más no salió de la empresa de mensajería. Este tenía como destinatario al periodista Carlos Vera.

#Comunicado | Ecuavisa rechaza cualquier intento de intimidación y amenaza a la prensa y ratifica su decisión de seguir informando con independencia y responsabilidad con el país.



Más detalles 📲 https://t.co/nusYYglptG pic.twitter.com/Lfx5kp1pdK — Ecuavisa Noticias (@EcuavisaInforma) March 20, 2023

En cuanto a resultados preliminares, se sabe que el periodista Artieda resultó ileso, que abrió el sobre hasta en la mañana de este lunes, porque volvió al trabajo luego de un permiso de paternidad. Y que, dentro del paquete, hallaron una nota con amenazas.

En detalle, el jefe Nacional de Criminalística de la Policía, Javier Chango, informó que la explosión se dio cuando insertaron la USB en computadora. Se sospecha que sea un RDX de tipo militar, que son cápsulas muy pequeñas, aproximadamente de un centímetro.

Precisó que en este caso explotó cerca del 50 % de la carga del artefacto, por lo que no produjo daños mayores. “La carga no es tan elevada, puede generarle una afectación a la persona que lo manipula con los fragmentos plásticos y en un diámetro no muy largo”, agregó en rueda de prensa.

#ComunicadoOficial | Ecuavisa rechaza de forma enérgica esta evidente campaña de intimidación en contra de la prensa ecuatoriana. 📌

-

Más información a través de https://t.co/3TZRGMqfBV pic.twitter.com/z1gqIVn836 — Ecuavisa (@ecuavisa) March 20, 2023

“Todo intento por amedrentar al periodismo y a la libertad de expresión son hechos repudiables que deben ser castigados con todo el rigor de la justicia”, afirmaron desde la Presidencia de Ecuador.

También condenaron el hecho y pidieron protección a los periodistas desde la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios, Fundamedios y la Red de Periodistas Libres de Ecuador, que exigió al Estado “activar mecanismos de protección para el trabajo de los periodistas”.

Varios agentes se desplegaron alrededor del canal para recoger más pruebas. - Foto: Twitter Victor Magaña

En lo relacionado con la investigación, agentes policiales recogen información en una empresa privada de mensajería. Y la Fiscalía General del Estado anunció la apertura de una investigación conjunta.

“Pudimos levantar varios inducidos para determinar los elementos que son y también los autores del hecho. En el primero caso y en Servientrega. Son dispositivos de similares características, pero la composición interna de uno de ellos es diferente. Son Pendrive modificados, se encontró la cápsula iniciadora que es la fulminante. En otra había papel aluminio que contenía una sustancia que podría ser pentolita”, precisó el jefe Nacional de Criminalística de la Policía, Javier Chango.

“Una vez conocidos los hechos, Fiscalía acudió a los lugares donde se registraron y dispuso el levantamiento de los indicios pertinentes y la práctica de las pericias correspondientes. Todos estos hechos sean incluidos en una misma investigación, debido a la similitud en cuanto a ejecución y medios para cometerlos”, expresaron en comunicación oficial.

También precisaron que al frente de la investigación estará la Unidad de Investigaciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Unidot), y desde la Policía Nacional, la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado, (ULCO).